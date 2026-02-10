जयपुर में जापान से आए दो टूरिस्ट लापता: रेस्टोरेंट से निकले, फिर नहीं लौटे, FIR दर्ज

राजस्थान के जयपुर में जापान से घूमने आए दो टूरिस्ट लापता हो गए. मामले को लेकर टैक्सी ड्राइवर की ओर से अशोक नगर थाने में शिकायत दी गई है पुलिस अब दोनों टूरिस्टों की तलाश में जुटी है. 6 फ़रवरी को जापान से दिल्ली पहुँचे दोनों टूरिस्ट को टैक्सी ड्राइवर ने दिल्ली से रिसीव किया और उसके बाद जयपुर लेकर आ गया. जयपुर आने के बाद रेस्टोरेंट में खाना खाने की कहकर दोनों निकले और वापस नहीं लौटे, काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब टूरिस्ट वापस नहीं आए तो ड्राइवर ने अशोक नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है.

टैक्सी ड्राईवर की शिकायत के बाद पुलिस महकमे में हड़कम्प मच गया है. दोनों पर्यटकों की तलाश शुरू कर दी गयी है.लेकिन इस तरह से गायब होने पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं.

क्या है पूरा मामला ?

जापान से जयपुर आए दोनों टूरिस्ट के नाम हिबिक्की शिब्बा और युमा नाम है दोनों ब्रह्मपुरी इलाक़े के एक होटल में ठहरे थे. टैक्सी ड्राइवर पिंकेन्द्र् कुमार ने बताया कि दोनों मैकडोनाल्ड्स में खाना खाने के लिए निकले इस दौरान वो बाहर खड़ा रहा लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार किया, सोचा आ जाएंगे. लेकिन रात भर रेस्टोरेंट के बाहर बैठने के बाद भी दोनों टूरिस्ट नहीं लौटे. दोनों टूरिस्टों के बैंग भी गाड़ी में ही पड़े रहे इसके बाद टैक्सी ड्राइवर ने थाने में शिकायत दी.

सीसीटीवी खंगालना शुरू

टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि दोनों टूरिस्ट के पास मोबाइल फ़ोन थे, लेकिन ड्राइवर के पास उनके नंबर नहीं थे. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आस पास के CCTV फ़ुटेज चेक करवाएं CCTV फ़ुटेज में रेस्टोरेंट में जाने के 5 मिनट बाद दोनों टूरिस्ट बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं. हालाँकि वे कहाँ गए हैं अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है. दोनों टूरिस्ट दो रात जयपुर रुकने वाले थे और उसके बाद रणथंभौर और आगरा होते हुए दिल्ली जाने का प्लान था.