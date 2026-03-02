हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran War: अयातुल्लाह खामेनेई के निधन पर अयोध्या में पसरा मातम, समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग

Israel Iran War: ईरान के सु्प्रीम लीडर अली खामेनेई के निधन के बाद अयोध्या में मातमी सन्नाटा पसर गया है. खामनेई के समर्थन में हजारों मुस्लिम लोगों ने जुलूस निकाला है.

By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 02 Mar 2026 08:52 AM (IST)
Preferred Sources

ईरान के सर्वोच्च नेता अली हुसैनी खामनेई को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही हत्या की खबरों के बाद अयोध्या में शोक की लहर देखने को मिली. शिया समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में सड़क पर उतरकर जुलूस निकाला और अपना दुख जाहिर किया.

अयोध्या में रविवार (1 मार्च) को उस समय गमगीन माहौल देखने को मिला, जब ईरान में अली हुसैनी खामनेई की कथित हत्या की खबरें सामने आईं. खबर फैलते ही शिया समुदाय के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए.

इमामबाड़ा परिसर से शुरू हुआ जुलूस

इमामबाड़ा से शुरू हुआ यह शोक का जुलूस चौक घंटाघर होते हुए वापस इमामबाड़ा परिसर में पहुंचा. जुलूस के दौरान लोगों ने खामनेई के पोस्टर, काले झंडे और तिरंगा लेकर प्रदर्शन किया. माइक के जरिए समुदाय के लोगों ने उन्हें 'शहीद' बताते हुए गहरा दुख व्यक्त किया और उनके समर्थन में नारे भी लगाए.

गमगीन माहौल में शिया समुदाय के मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि हमारे लिए यह बहुत दुख की घड़ी है. हाथों में तख्ती, पोस्टर और इंसानियत को मारने वाले मुर्दाबाद के साथ तमाम स्लोगन लिए मुस्लिम समाज के बड़े से लेकर छोटे-छोटे बच्चे महिलाएं गम के जुलूस में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने पोस्टर भी जलाया है.

जुलूस के बीच चाक-चौंबद रही सुरक्षा

जुलूस को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. एसपी सिटी के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात रहा, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके. जुलूस के समापन के बाद इमामबाड़ा में तकरीर का आयोजन किया गया, जहां समुदाय के लोगों ने खामनेई के समर्थन में अपने विचार रखे.

बता दें कि रविवार (1 मार्च) की सुबह ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत की खबरों के सार्वजनिक होने के बाद से ही दुनियाभर में मातमी सन्नाटा छा गया. भारत में उनके चाहने वाले सड़कों पर उतर अमेरिका इजराइल का कड़ा विरोध कर रहे हैं. 

About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
Published at : 02 Mar 2026 08:51 AM (IST)
Ayodhya News UP NEWS ISRAEL Iran ISRAEL #iran ALi Khamenei Iran Israel Strike
