हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडIPL 2026 Auction: अमेठी के लाल ने किया कमाल, IPL में 14.20 करोड़ में बिके प्रशांत वीर

IPL 2026 Auction: अमेठी के लाल ने किया कमाल, IPL में 14.20 करोड़ में बिके प्रशांत वीर

UP News: अबू धाबी में आयोजित आईपीएल 2026 नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स ने अमेठी के युवा क्रिकेटर प्रशांत वीर को 14 करोड़ 20 लाख रुपये की रिकॉर्ड बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 17 Dec 2025 08:02 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद के लिए यह पल गर्व, खुशी और उत्साह से भरा है. संग्रामपुर ब्लॉक एवं थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव गूजीपुर मजरे सहजीपुर निवासी युवा क्रिकेटर प्रशांत वीर ने आईपीएल 2026 के ऑक्शन में इतिहास रच दिया है. अबू धाबी में आयोजित आईपीएल नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स ने प्रशांत वीर को 14 करोड़ 20 लाख रुपये की रिकॉर्ड बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया. यह बोली न सिर्फ अमेठी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

आईपीएल ऑक्शन के दौरान जैसे ही प्रशांत वीर का नाम पुकारा गया, फ्रेंचाइजियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिली. बोली बढ़ते-बढ़ते 14.20 करोड़ रुपये तक पहुंच गई और अंततः चेन्नई सुपर किंग्स ने बाजी मार ली. इतनी बड़ी रकम में चयन की खबर मिलते ही प्रशांत वीर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए.

ऑक्शन के साथ ही गांव में जश्न का माहौल

ऑक्शन की खबर आते ही गांव गूजीपुर में जश्न का माहौल बन गया. ग्रामीणों ने एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाईं और ढोल-नगाड़ों के साथ खुशी मनाई. कोई फोन पर बधाई दे रहा था तो कोई सीधे उनके घर पहुंचकर परिवार को शुभकामनाएं दे रहा था. देर रात तक बधाई देने वालों का तांता लगा रहा. पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजय सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध उद्योगपति राजेश कुमार अग्रहरी उर्फ राजेश मसाला तथा अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा ने फोन कर पिता रामेंद्र त्रिपाठी को बधाई दी.

किसान पिता, सादगी भरा संयुक्त परिवार

प्रशांत वीर के पिता रामेंद्र त्रिपाठी एक मध्यमवर्गीय किसान हैं. सादगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भी डिजिटल युग में वे स्वयं मोबाइल फोन नहीं रखते और परिवार के अन्य सदस्यों के मोबाइल से ही काम चला लेते हैं. वे तीन भाइयों में सबसे बड़े हैं. दूसरे भाई मानवेंद्र त्रिपाठी अमेठी तहसील में अधिवक्ता हैं, जबकि सबसे छोटे भाई डॉ. एस.के. त्रिपाठी अमेठी कस्बे में निजी चिकित्सक हैं. 

तीनों भाइयों का संयुक्त परिवार है. रामेंद्र त्रिपाठी के तीन बच्चे हैं. बड़ी बेटी निकिता त्रिपाठी की शादी चार वर्ष पहले हो चुकी है. दूसरे नंबर पर प्रशांत वीर हैं, जबकि सबसे छोटे बेटे आर्यवीर त्रिपाठी अभी पढ़ाई कर रहे हैं. बेटे की ऐतिहासिक सफलता से पूरा परिवार भावुक और गौरवान्वित है.

बचपन से क्रिकेट के प्रति जुनून

प्रशांत वीर का जन्म 24 नवंबर 2005 को हुआ. पिता बताते हैं कि बचपन से ही वे तेज, होशियार और खेल के प्रति जुनूनी थे. उनका मन हमेशा क्रिकेट में रमा रहता था. इसी जुनून को देखते हुए परिवार ने पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट को प्राथमिकता दी. कक्षा छह में ही प्रशांत को अमेठी कस्बे के मुंशीगंज रोड स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में अभ्यास के लिए भेजा गया. 

यहां उनके पहले कोच ग़ालिब अंसारी रहे, जो आज भी उन्हें लगातार मार्गदर्शन और प्रेरणा देते हैं. उनके बाबा का भी अहम योगदान रहा. वर्ष 2015 में बाबा ने 25 हजार रुपये देकर पहली क्रिकेट किट दिलाई थी, बाद में पिता ने 6500 रुपये का बल्ला खरीदा. यहीं से उनके क्रिकेट सफर ने उड़ान भरी, हालांकि बाबा अब इस दुनिया में नहीं हैं.

मेहनत का मिला बड़ा इनाम

प्रशांत वीर ने प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राथमिक विद्यालय से ली और बाद में अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाई की. फिलहाल वे बीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं. गांव और आसपास के क्रिकेट टूर्नामेंटों में वे लगातार मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीतते रहे.

परिवार को चयन की उम्मीद जरूर थी, लेकिन इतनी बड़ी बोली की किसी को कल्पना नहीं थी. 14.20 करोड़ की बोली ने सभी को चौंका दिया. आज प्रशांत वीर की सफलता पूरे अमेठी जनपद के लिए गर्व का क्षण है और यह उपलब्धि क्षेत्र के युवाओं के लिए नई प्रेरणा बनकर सामने आई है.

Input By : लोकेश कुमार त्रिपाठी
और पढ़ें
Published at : 17 Dec 2025 08:02 AM (IST)
Tags :
Amethi News UP NEWS IPL 2026 Auction Prashant Veer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बांग्लादेश की भारत को तोड़ने की धमकी पर हिमंत बिस्वा सरमा का वार, कहा- 'हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए...'
बांग्लादेश की भारत को तोड़ने की धमकी पर हिमंत बिस्वा सरमा का वार, कहा- 'हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री राकेश राठौर ने सपा पर लगाया परिवारवाद और जातिवाद का आरोप, 2027 चुनाव पर किया बड़ा दावा
मंत्री राकेश राठौर ने सपा पर लगाया परिवारवाद और जातिवाद का आरोप, 2027 चुनाव पर किया बड़ा दावा
साउथ सिनेमा
Akhanda 2 BO Day 5: 'धुरंधर' के आगे भी ‘अखंडा 2’ कर रही शानदार कमाई, जानें- 100 करोड़ी बनने से रह गई कितनी दूर?
'धुरंधर' के आगे ‘अखंडा 2’ कर रही शानदार कमाई, जानें- 100 करोड़ी बनने से रह गई कितनी दूर?
क्रिकेट
जब धोनी बन गए थे क्रिकेट के सुपरस्टार तब ये दोनों पैदा भी नहीं हुए थे, अब 'कैप्टन कूल' के साथ ड्रेसिंग रूम करेंगे शेयर
जब धोनी बन गए थे क्रिकेट के सुपरस्टार तब ये दोनों पैदा भी नहीं हुए थे, अब 'कैप्टन कूल' के साथ ड्रेसिंग रूम करेंगे शेयर
Advertisement

वीडियोज

Hero Xoom 125 vs TVS Ntorq 125 | Auto Live #hero #tvs
Real-World Range Test of Tata Harrier EV | Shocking Results! #tatamotors
Maruti Suzuki Victoris Review | Auto Live #marutisuzuki #victoris
Sansani: दिलजली सनम का आखिरी रोमांस | ABP News
IPL 2026 ऑक्शन में Cameron Green बने सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बांग्लादेश की भारत को तोड़ने की धमकी पर हिमंत बिस्वा सरमा का वार, कहा- 'हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए...'
बांग्लादेश की भारत को तोड़ने की धमकी पर हिमंत बिस्वा सरमा का वार, कहा- 'हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री राकेश राठौर ने सपा पर लगाया परिवारवाद और जातिवाद का आरोप, 2027 चुनाव पर किया बड़ा दावा
मंत्री राकेश राठौर ने सपा पर लगाया परिवारवाद और जातिवाद का आरोप, 2027 चुनाव पर किया बड़ा दावा
साउथ सिनेमा
Akhanda 2 BO Day 5: 'धुरंधर' के आगे भी ‘अखंडा 2’ कर रही शानदार कमाई, जानें- 100 करोड़ी बनने से रह गई कितनी दूर?
'धुरंधर' के आगे ‘अखंडा 2’ कर रही शानदार कमाई, जानें- 100 करोड़ी बनने से रह गई कितनी दूर?
क्रिकेट
जब धोनी बन गए थे क्रिकेट के सुपरस्टार तब ये दोनों पैदा भी नहीं हुए थे, अब 'कैप्टन कूल' के साथ ड्रेसिंग रूम करेंगे शेयर
जब धोनी बन गए थे क्रिकेट के सुपरस्टार तब ये दोनों पैदा भी नहीं हुए थे, अब 'कैप्टन कूल' के साथ ड्रेसिंग रूम करेंगे शेयर
मध्य प्रदेश
एमपी विधानसभा का विशेष सत्र आज, 'विकसित और समृद्ध प्रदेश' पर फोकस, कांग्रेस ने बुलाई बैठक
एमपी विधानसभा का विशेष सत्र आज, 'विकसित और समृद्ध प्रदेश' पर फोकस, कांग्रेस ने बुलाई बैठक
जनरल नॉलेज
देश में कितनी है लोको पायलट की संख्या, ट्रेनों के हिसाब से कितने कम हैं ड्राइवर?
देश में कितनी है लोको पायलट की संख्या, ट्रेनों के हिसाब से कितने कम हैं ड्राइवर?
हेल्थ
क्या रोजाना हल्दी वाला पानी पीना नुकसानदायक? जानें सही मात्रा और साइड इफेक्ट्स
क्या रोजाना हल्दी वाला पानी पीना नुकसानदायक? जानें सही मात्रा और साइड इफेक्ट्स
नौकरी
सरकारी नौकरी का शानदार मौका, OSSC CGL 2026 के तहत ग्रुप-B और C में बंपर भर्ती; जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन?
सरकारी नौकरी का शानदार मौका, OSSC CGL 2026 के तहत ग्रुप-B और C में बंपर भर्ती; जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन?
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Embed widget