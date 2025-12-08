इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से देश के प्रमुख एयरपोर्ट पर हाहाकार जैसी स्थिति रही. अपने शहर पहुंचने के लिए यात्री को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा. इस दौरान वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भी इससे पीछे नहीं रहा. 4 दिसंबर से ही वाराणसी एयरपोर्ट पर भी यात्रियों को होने वाली मुश्किलों से जुड़ी अलग-अलग तस्वीर सामने आने लगी थी. एबीपी लाइव की ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान वाराणसी से बेंगलुरु दिल्ली हैदराबाद जाने वाले यात्रियों ने अपने दर्द को बयां किया.

वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एबीपी लाइव की ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान 4 दिसंबर से ही यात्रियों को होने वाली मुश्किलों से जुड़ी अलग-अलग तस्वीर सामने आने लगी थी. एक परिवार वाराणसी एयरपोर्ट से मुंबई होते हुए UK के लिए निकलने वाला था, तभी उसकी फ्लाइट 8 से 10 घंटे लेट हो गई. फ्लाइट कैंसिल होने के बाद जब उस परिवार ने अन्य फ्लाइट को बुक करना चाहा तो उसका किराया UK से भी महंगा रहा.

फ्लाइट कैंसिल होने पर भड़के यात्रा, किया हंगामा

वहीं, बेंगलुरु इंटरव्यू के लिए जा रहे एक छात्र ने अपना आपा खो दिया, एयरपोर्ट पर इंडिगो काउंटर के बाहर एयरलाइंस के स्टाफ से उसकी तीखी नोकझोंक भी हुई. इसके अलावा दक्षिण भारत से वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने आए यात्री भी परेशान नजर आए. दिल्ली के लिए निकलने वाले कुछ यात्रियों ने फ्लाइट कैंसिल होने के बाद ट्रेन का रुख कर लिया.

तीन दिनों में 3 दर्जन से अधिक फ्लाइट कैंसिल

वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा हैरान करने वाला रहा. आमतौर पर इस एयरपोर्ट पर ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी गई. वाराणसी एयरपोर्ट पर जनपद के साथ-साथ आजमगढ़ जौनपुर चंदौली भदोही के अलावा बिहार तक से यात्री हवाई जहाज से सफर करने के लिए पहुंचते हैं.

मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी एयरपोर्ट पर ही 3 दिन में करीब 3 दर्जन से अधिक इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल रही, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. कुछ यात्री तो 48 घंटे से 60 घंटे तक एयरपोर्ट परिसर से होटल तक बेहाल नजर आए.