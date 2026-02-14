'पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया...', T20 वर्ल्ड कप में भारत-पाक मुकाबले पर बोले अब्बास हैदर

भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि देश की पूरी जनता की शुभकामनाएं भारतीय टीम के साथ हैं. उन्हें पूरा भरोसा है कि भारतीय टीम न सिर्फ यह मुकाबला जीतेगी, बल्कि पूरी सीरीज में शानदार प्रदर्शन करेगी.

आईएएनएस से बातचीत के दौरान अब्बास हैदर ने कहा कि भारत-पाकिस्तान का मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि देशवासियों की भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय होता है. जब भी दोनों देशों की टीमें आमने-सामने होती हैं, तो पूरे देश में एक अलग ही उत्साह और जोश देखने को मिलता है. उन्होंने कहा कि इस बार भी देश के 140 करोड़ लोग एकजुट होकर भारतीय टीम के समर्थन में खड़े हैं और हर भारतीय खिलाड़ी के लिए दिल से दुआ कर रहे हैं.

Lucknow, Uttar Pradesh: On the India-Pakistan T20 World Cup match, Samajwadi Party spokesperson Abbas Haider says, "Our best wishes are with the Indian team, and we are fully confident that the Indian team will win this entire series. The prayers and good wishes of 140 crore… pic.twitter.com/ROCaH0Gslw — IANS (@ians_india) February 14, 2026

भारतीय खिलाड़ी दबाव में भी करेंगे शानदार प्रदर्शन- अब्बास हैदर

अब्बास हैदर ने कहा कि भारतीय टीम इस समय मजबूत फॉर्म में है और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी काफी ऊंचा है. टीम में अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन संतुलन है, जो बड़े मुकाबलों में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाता है. अब्बास हैदर ने भरोसा जताया कि भारतीय खिलाड़ी दबाव में भी शानदार प्रदर्शन करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे.

देश को जोड़ने का काम करता है खेल- अब्बास हैदर

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि खेल देश को जोड़ने का काम करता है. क्रिकेट ऐसा माध्यम है, जो हर वर्ग, हर उम्र और हर सोच के लोगों को एक मंच पर लाता है. भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान राजनीतिक मतभेद भले हों, लेकिन देशभक्ति और टीम इंडिया के समर्थन में पूरा देश एकजुट नजर आता है. उन्होंने कहा कि यह मुकाबला सिर्फ रन और विकेट का खेल नहीं है, बल्कि यह करोड़ों लोगों की उम्मीदों, भावनाओं और विश्वास से जुड़ा होता है. ऐसे में हर भारतीय नागरिक की यही कामना है कि टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन करें और जीत हासिल करें.

अब्बास हैदर ने कहा कि देश की जनता की दुआएं, भरोसा और समर्थन भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत है. उन्हें पूरा विश्वास है कि टीम इंडिया इस मुकाबले में जीत दर्ज कर देशवासियों को गर्व का मौका देगी और टी20 वर्ल्ड कप में आगे भी शानदार प्रदर्शन करेगी.

ये भी पढ़िए- अमिताभ दास को हिरासत में लिए जाने पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, 'जिस तरह से निशांत…'