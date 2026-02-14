हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया...', T20 वर्ल्ड कप में भारत-पाक मुकाबले पर बोले अब्बास हैदर

'पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया...', T20 वर्ल्ड कप में भारत-पाक मुकाबले पर बोले अब्बास हैदर

UP News: सपा के प्रवक्ता अब्बास हैदर ने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं भारतीय टीम के साथ हैं. इसके साथ ही उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले में जीत दर्ज करेगा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 14 Feb 2026 02:22 PM (IST)
Preferred Sources

भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि देश की पूरी जनता की शुभकामनाएं भारतीय टीम के साथ हैं. उन्हें पूरा भरोसा है कि भारतीय टीम न सिर्फ यह मुकाबला जीतेगी, बल्कि पूरी सीरीज में शानदार प्रदर्शन करेगी.

आईएएनएस से बातचीत के दौरान अब्बास हैदर ने कहा कि भारत-पाकिस्तान का मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि देशवासियों की भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय होता है. जब भी दोनों देशों की टीमें आमने-सामने होती हैं, तो पूरे देश में एक अलग ही उत्साह और जोश देखने को मिलता है. उन्होंने कहा कि इस बार भी देश के 140 करोड़ लोग एकजुट होकर भारतीय टीम के समर्थन में खड़े हैं और हर भारतीय खिलाड़ी के लिए दिल से दुआ कर रहे हैं.

भारतीय खिलाड़ी दबाव में भी करेंगे शानदार प्रदर्शन- अब्बास हैदर

अब्बास हैदर ने कहा कि भारतीय टीम इस समय मजबूत फॉर्म में है और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी काफी ऊंचा है. टीम में अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन संतुलन है, जो बड़े मुकाबलों में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाता है. अब्बास हैदर ने भरोसा जताया कि भारतीय खिलाड़ी दबाव में भी शानदार प्रदर्शन करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे.

देश को जोड़ने का काम करता है खेल- अब्बास हैदर

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि खेल देश को जोड़ने का काम करता है. क्रिकेट ऐसा माध्यम है, जो हर वर्ग, हर उम्र और हर सोच के लोगों को एक मंच पर लाता है. भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान राजनीतिक मतभेद भले हों, लेकिन देशभक्ति और टीम इंडिया के समर्थन में पूरा देश एकजुट नजर आता है. उन्होंने कहा कि यह मुकाबला सिर्फ रन और विकेट का खेल नहीं है, बल्कि यह करोड़ों लोगों की उम्मीदों, भावनाओं और विश्वास से जुड़ा होता है. ऐसे में हर भारतीय नागरिक की यही कामना है कि टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन करें और जीत हासिल करें.

अब्बास हैदर ने कहा कि देश की जनता की दुआएं, भरोसा और समर्थन भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत है. उन्हें पूरा विश्वास है कि टीम इंडिया इस मुकाबले में जीत दर्ज कर देशवासियों को गर्व का मौका देगी और टी20 वर्ल्ड कप में आगे भी शानदार प्रदर्शन करेगी.

ये भी पढ़िए- अमिताभ दास को हिरासत में लिए जाने पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, 'जिस तरह से निशांत…'

Published at : 14 Feb 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
Uttar Pradesh India Pakistan Match T20 World Cup LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य से फॉर्म-7 तक...अखिलेश यादव के तीन गंभीर आरोपों पर सीएम योगी ने विधानसभा में किया पलटवार
शंकराचार्य से फॉर्म-7 तक...अखिलेश के तीन गंभीर आरोपों पर सीएम ने विधानसभा में किया पलटवार
क्रिकेट
IND vs PAK: कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
ओटीटी
Friday OTT Release: 'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड पर OTT पर पार्टनर संग एजॉय करें ये नई रिलीज
'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड के लिए वॉच लिस्ट में शामिल करें ये नई रिलीज
Advertisement

वीडियोज

Udyog Bhawan Name Change: 'उद्योग भवन' स्टेशन का रातों-रात क्यों बदला नाम? | DMRC | Sewa Teerth
मैनहोल हादसों और यमुना सफाई पर CM का रोडमैप..Rekha Gupta का विस्फोटक इंटरव्यू | Delhi CM Exclusive
Donald Trump Action: ड्रग तस्करी के खिलाफ एक्शन, बीच समंदर नाव पर बरसाए बम | Breaking
CM Siddaramaiah के कार्यक्रम के दौरान फोड़े गए पटाखे, लगी आग | Breaking | Karnataka News
Russo-Ukrainian war को लेकर Donald Trump का बड़ा बयान, ह'में कुछ और युद्ध खत्म करने हैं' | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य से फॉर्म-7 तक...अखिलेश यादव के तीन गंभीर आरोपों पर सीएम योगी ने विधानसभा में किया पलटवार
शंकराचार्य से फॉर्म-7 तक...अखिलेश के तीन गंभीर आरोपों पर सीएम ने विधानसभा में किया पलटवार
क्रिकेट
IND vs PAK: कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
ओटीटी
Friday OTT Release: 'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड पर OTT पर पार्टनर संग एजॉय करें ये नई रिलीज
'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड के लिए वॉच लिस्ट में शामिल करें ये नई रिलीज
विश्व
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, जानें क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
यूटिलिटी
दिल्ली में अब किस परिवार का बनेगा राशन कार्ड? ये शर्तें नहीं मानीं तो नहीं होगा फायदा
दिल्ली में अब किस परिवार का बनेगा राशन कार्ड? ये शर्तें नहीं मानीं तो नहीं होगा फायदा
हेल्थ
RSV से हर साल 100000 बच्चों की होती है मौत, WHO के हिसाब से जानें कब लगवाएं इसकी वैक्सीन?
RSV से हर साल 100000 बच्चों की होती है मौत, WHO के हिसाब से जानें कब लगवाएं इसकी वैक्सीन?
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget