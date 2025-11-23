कांग्रेस के 'करप्शन पोस्टर' पर INDIA गठबंधन में दरार! अखिलेश यादव के करीबी ने उठाए सवाल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ पत्र लिखने वाले 272 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार के आरोप पर मुहिम शुरू की थी. उसमें अब इंडिया गठबंधन के बीच मतभेद उजागर हो रहे हैं. कांग्रेस द्वारा जारी एक पोस्टर में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव दीपक सिंघल पर गोमती रिवर फ्रंट में 1500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया था. जिस पर सपा व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष जगन अग्रवाल ने आपत्ति जताई है और कांग्रेस को फैक्ट्स चेक करने की सलाह दी है.

कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट अधिकारियों के पोस्टर पर जबाब देते हुए जगन ने कहा कि रिवर फ्रंट कोई घोटाला नहीं बल्कि एक मॉडल है. कांग्रेस को को दीपक सिंघल के खिलाफ कोई और मसाला ढूंढना चाहिए.

मनीष जगन अग्रवाल का पोस्ट

सपा नेता ने शनिवार शाम अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कांग्रेस को जबाब देते हुए पोस्ट किया कि - कांग्रेस के लोगों को पता होना चाहिए कि रिवर फ्रंट कोई घोटाला नहीं है. गोमती नदी सफाई और रिवर फ्रंट एक मॉडल है जिससे देश की कोई भी नदी साफ होगी और सुंदरता बढ़ेगी. दीपक सिंघल पर आरोप लगाने के लिए आपको कोई और मसाला खोजना चाहिए. रिवर फ्रंट बेदाग है और देश के सामने नदी सफाई एक बेहतरीन मॉडल है. भविष्य में भी कोई नदी सफाई करके यदि नदी के किनारे पर कोई स्थान डेवलप किया जा सकता है और सौंदर्य तथा नदी सफाई का एक मॉडल बनाया जा सकता है तो वो सिर्फ लखनऊ का रिवर फ्रंट ही है. कांग्रेस पार्टी को रिसर्च करके मुद्दे उठाने चाहिए ये सलाह है.

दरअसल लखनऊ का गोमती रिवर फ्रंट अखिलेश यादव सरकार के विकास प्रोजेक्ट्स में से एक है. लिहाजा उस पर उंगली उठाकर कांग्रेस ने सपा को थोड़ी से नारजगी दी है. अभी इस पर अखिलेश यादव या किसी और बड़े नेता की प्रतिक्रिया नहीं आयी है और न ही पलटवार में कांग्रेस की तरफ से कोई बयान आया है.

कांग्रेस ने भ्रष्ट अधिकारियों का पोस्टर जारी किया था

दरअसल कांग्रेस ने राहुल गांधी पर जिन 272 पूर्व अधिकारियों ने आरोप लगाए थे, पार्टी अब उनके भ्रष्टाचार की कुंडली सहित उनकी घेराबंदी कर रही है, एक अधिकारी दीपक सिंघल भी उनमें से हैं,जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी पर दस्तखत किए हैं.