हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडIND VS PAK: 'ऑपरेशन सिंदूर’ की तरह पाकिस्तान को धूल चटाएगा भारत', मैच को लेकर बोले VHM के अध्यक्ष

IND VS PAK: 'ऑपरेशन सिंदूर’ की तरह पाकिस्तान को धूल चटाएगा भारत', मैच को लेकर बोले VHM के अध्यक्ष

IND VS PAK Final: एशिया कप में भारत की जीत के लिए गोरखपुर में विश्व हिंदू महासंघ ने यज्ञ-हवन किया है. इस दौरान कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की तरह चटाएंगे धूल, पाकिस्तान नहीं करेगा भारत से लड़ने की भूल.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Updated at : 28 Sep 2025 06:15 PM (IST)
Preferred Sources

एशिया कप में भारत का फाइनल मैच पाकिस्तान के साथ हो रहा है. भारत की जीत के लिए देश के अलग-अलग शहरों में क्रिकेट प्रेमी भारत की जीत की कामना कर रहे हैं. गोरखपुर में भी विश्व हिंदू महासंघ ने भारत की जीत के लिए यज्ञ और हवन किया है.

 उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फिर भारत से लड़ने की भूल नहीं करेगा और करेगा तो 'ऑपरेशन सिंदूर' की तरह भारत फिर पाकिस्तान को धूल चटाएगा. गोरखपुर के लोगों को पूरा विश्वास है कि अभिषेक और शुभमन सहित सभी खिलाड़ी भारत को जीत का सूर्य-तिलक लगाएंगे.

विश्व हिंदू महासंघ ने किया यज्ञ और हवन 

गोरखपुर के गोलघर स्थित काली मंदिर पर रविवार 28 सितंबर को विश्व हिंदू महासंघ के जिला प्रभारी राधाकांत वर्मा के नेतृत्व में लोगों ने एशिया कप में भारत की जीत के लिए यज्ञ और हवन किया. महासंघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इस दौरान भारतीय टीम के खिलाड़ियों के पोस्टर हाथों में लेकर भारत की जीत के लिए कामना भी की. 

बल्लेबाजी और गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन के बल पर लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले युवा खिलाड़ियों को लेकर लोगों में उत्साह भी है. यही वजह है कि जगह-जगह उनके पोस्टर लेकर लोग भारत की जीत और अच्छी बल्लेबाजी और बेहतर गेंदबाजी की कामना कर रहे हैं.

क्या बोले विश्व हिंदू महासंघ के जिला प्रभारी?

इस अवसर पर विश्व हिंदू महासंघ के जिला प्रभारी राधाकांत वर्मा व सह जिला प्रभारी विश्वनाथ वर्मा ने कहा कि आज भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल मैच है. भारतीय टीम बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है. कुछ पुराने अनुभवी खिलाड़ियों और युवा खिलाड़ियों के जोश से भारी यह टीम फाइनल मैच जरूर जीतेगी. 

उन्होंने कहा कि भारत ने जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में जवाबी कार्रवाई कर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है. उसी तरह देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारी शहीद सरदार भगत सिंह की जयंती पर भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान को धूल चटाएगी और विजयी ट्रॉफी के साथ भारत आएगी.

Published at : 28 Sep 2025 06:15 PM (IST)
UP NEWS Asia Cup Final Gorakhpur News IND VS PAK Asia Cup 2025 INDIA-PAKISTAN
इंडिया
