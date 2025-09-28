समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री 23 सितंबर 2025 मंगलवार को 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हो गए. आजम खान की रिहाई पर सपा नेताओं में जश्न का माहौल है. पार्टी नेता शामली की कैराना सांसद इकरा हसन ने आजम खान को लेकर रविवार 28 सितंबर 2025 को बड़ा बयान दिया है.

सपा नेता आज़म खान के बारे में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने कहा, "मैं न्यायपालिका का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था और अदालतें न्याय देंगी. आज आज़म साहब के लिए मैं बस यही दुआ करती हूँ कि ईश्वर उन्हें स्वास्थ्य, शक्ति और साहस प्रदान करें."

आजम खान का संघर्ष नहीं था आसान- इकरा हसन

कैराना सांसद इकरा हसन ने आगे कहा कि, "आजम खान ने जो संघर्ष किया वह आसान नहीं था. इतना अन्याय और कारावास सहने के बाद, अब वह हमारे बीच हैं. हम सब बहुत खुश हैं और आशा करते हैं कि वह स्वस्थ रहें और इस अन्याय के खिलाफ हमारा नेतृत्व करते रहें..."

बरेली की घटना पर प्रदेश सरकार को घेरा

इकरा हसन ने बरेली हिंसा पर भी बयान देते हुए प्रदेश सरकार को जमकर खरी-खोटी सुनाई है. इकरा हसन ने कहा कि, उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है, उन्हें न संविधान का पता है, न ही इस देश के नागरिकों के अधिकारों के बारे में पता है. इस देश में किस तरह की कानून व्यवस्थता चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है.

"इन्हें जनता मिट्टी में मिलाने का करेगी काम"

इकरा हसन ने आगे कहा कि, "इनके (यूपी सरकार) इस तरह के फरमानों से वह रुकेंगे नहीं... कोई भी नहीं रुकेगा..." इकरा हसन बोलीं- मैं ये समझती हूं कि सरकार को सोचना चाहिये कि हर मजहब पर इसी तरीके से आपत्ति लगने लगे तो हम कहां खड़े होंगे. ये बहुत ही घिनौनी हरकत है, हम इसके खिलाफ है. इस सरकार का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, इन्हें मिट्टी में मिलाने का जनता करेगी.