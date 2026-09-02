Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहिमाचल प्रदेश: राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित, जानें क्या होगा बदलाव?

हिमाचल प्रदेश: राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित, जानें क्या होगा बदलाव?

विधेयक के तहत कार्यकारी परिषद सामान्य प्रशासन और संपत्ति से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी संभालेगी. वहीं वित्त समिति विश्वविद्यालय के बजट, खातों और ऑडिट रिपोर्ट की जांच कर बोर्ड को सलाह देगी.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 02 Sep 2026 10:51 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ‘हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026’ पारित कर दिया गया. इस विधेयक के माध्यम से प्रदेश के छह राज्य विश्वविद्यालयों से जुड़े कानूनों में संशोधन किए गए हैं. संशोधन में विश्वविद्यालयों के वित्तीय मामलों, नियुक्तियों, पद सृजन, पदोन्नति और वेतन-भत्तों को लेकर कई अहम प्रावधान किए गए हैं. 

इस संशोधन के बाद HPU में नौकरी पाने के लिए कमीशन पास करना होगा. संशोधन विधेयक पारित होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालयों में वित्तीय फैसलों पर सरकार की निगरानी बढ़ेगी. वित्त समिति में वित्त विभाग की अहम भूमिका होगी. विश्वविद्यालयों में भर्ती, पद सृजन, पदोन्नति और वेतन-भत्तों से जुड़े मामलों पर पहले वित्त समिति विचार करेगी. उन्होंने कहा कि नए संशोधन से भर्ती में पारदर्शिता आएगी.

शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती के लिए चयन समितियों का गठन किया जाएगा और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा. कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी एवं शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कामकाज पर निगरानी रखेगा. आपात स्थिति में कुलपति को तत्काल निर्णय लेने की शक्ति होगी, लेकिन बाद में सक्षम प्राधिकारी से इसकी मंजूरी लेना जरूरी होगा. 

विधेयक के तहत कार्यकारी परिषद सामान्य प्रशासन और संपत्ति से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी संभालेगी. वहीं वित्त समिति विश्वविद्यालय के बजट, खातों और ऑडिट रिपोर्ट की जांच कर बोर्ड को सलाह देगी. वित्त समिति और कार्यकारी परिषद में मतभेद होने की स्थिति में मामला कुलाधिपति के पास जाएगा. राज्य सरकार से सलाह के बाद कुलाधिपति का फैसला अंतिम होगा. संशोधन का उद्देश्य विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही को मजबूत करना है.

कर्ज हर सरकार को लेना पड़ता है- सीएम सुक्खू

वहीं कर्ज के बढ़ते बोझ को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व बीजेपी सरकार पर निशाना साधा. मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्ज हर सरकार को लेना पड़ता है, लेकिन मौजूदा सरकार को पूर्व बीजेपी सरकार द्वारा लिए गए कर्ज को चुकाने का बोझ भी उठाना पड़ रहा है. CM सुक्खू ने कहा कि जयराम ठाकुर एक अच्छे मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन अपने कार्यकाल में वे खराब वित्त मंत्री रहे. 

मुख्यमंत्री के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश की कर्ज लेने की सीमा 9,000 करोड़ रुपये है, जबकि हर साल करीब 11,000 करोड़ रुपये चुकाने पड़ रहे हैं. ऐसे में राज्य को अपनी ट्रेजरी से भी करीब 2,000 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व बीजेपी सरकार ने प्रदेश की संपदा को लुटाने का काम किया और शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी खराब काम किया. उन्होंने कहा कि मौजूदा कांग्रेस सरकार लगातार प्रदेश की आर्थिक स्थिति को दुरुस्त करने का काम कर रही है.

भांग की खेती के मुद्दे पर CM का बीजेपी पर निशाना

इसके साथ ही लॉटरी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने बीजेपी के विरोध को बेवजह करार दिया. उन्होंने कहा कि सरकार ने किसी पर लॉटरी खरीदने का दबाव नहीं बनाया है. जो व्यक्ति लॉटरी खरीदना चाहता है, वही खरीदेगा. भांग की खेती के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी इस मामले को बेवजह मुद्दा बना रही है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायक भी इस मुद्दे को लेकर गठित सेलेक्ट कमेटी में शामिल हैं, इसलिए इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए.

मुख्यमंत्री ने BBMB में हिमाचल प्रदेश के अधिकारों का मुद्दा भी दोहराया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने अधिकारों की लड़ाई पहले भी लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी.

 

और पढ़ें

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read More
Published at : 02 Sep 2026 10:51 PM (IST)
Tags :
BJP HIMACHAL PRADESH SUKHVINDER SINGH SUKHU
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हिमाचल प्रदेश: राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित, जानें क्या होगा बदलाव?
हिमाचल प्रदेश: राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित, जानें क्या होगा बदलाव?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीतापुर में बारिश के बीच गूंजी शहनाई, सामूहिक विवाह योजना में 565 जोड़ों ने लिए फेरे
सीतापुर में बारिश के बीच गूंजी शहनाई, सामूहिक विवाह योजना में 565 जोड़ों ने लिए फेरे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अंकित बालियान मर्डर केस: पत्नी बोलीं- सभी आरोपियों का हो एनकाउंटर
अंकित बालियान मर्डर केस: पत्नी बोलीं- सभी आरोपियों का हो एनकाउंटर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम के बाद अब कृष्ण के सहारे BJP! मथुरा को CM योगी देंगे ये तोहफा
राम के बाद अब कृष्ण के सहारे BJP! मथुरा को CM योगी देंगे ये तोहफा
Advertisement

वीडियोज

Nikki Tamboli-Arbaz Patel का Breakup निकला पब्लिसिटी स्टंट, Fans हुए नाराज!
सलमान खान की Bigg Boss फीस: ₹2.5 करोड़ से ₹120 करोड़ तक कैसे पहुंची?
Salman Khan ने Subhash Ghai को क्यों मारा था थप्पड़? सालों बाद सामने आया पूरा किस्सा
Vijay Deverakonda का पुराना प्यार और टूटा दिल, बोले- ‘मुझे प्यार हुआ था, फिर दिल टूट गया’
Sairaab: Nayanika-Ishaan की शादी पर संकट, क्या Tinni देगी नए रिश्ते को मंजूरी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन हैं रि. एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा? ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को किया था तबाह
कौन हैं रि. एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा? ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को किया था तबाह
बिहार
'मोदी जी रील से बाहर...', GDP को लेकर भड़के RJD नेता तेजस्वी यादव
'मोदी जी रील से बाहर...', GDP को लेकर भड़के RJD नेता तेजस्वी यादव
क्रिकेट
इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट के किया टीम का एलान, नए चेहरों को मिला मौका
इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट के किया टीम का एलान, नए चेहरों को मिला मौका
टेलीविजन
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश थे राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश थे राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
इंडिया
बागी सांसदों ने नोटिस का जवाब देने का मांगा समय, महुआ बोलीं - 'यह दिखाता है...'
बागी सांसदों ने नोटिस का जवाब देने का मांगा समय, महुआ बोलीं - 'यह दिखाता है...'
जनरल नॉलेज
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को कितनी मिलती है पेंशन, जानें उनकी कमाई
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को कितनी मिलती है पेंशन, जानें उनकी कमाई
ऑटो
Reel बनाने के लिए Traffic रोका, Challan के साथ जब्त हो सकती है Car
Reel बनाने के लिए Traffic रोका, Challan के साथ जब्त हो सकती है Car
विश्व
'क्या होर्मुज का नाम बदल 'ट्रंप स्ट्रेट' कर देना चाहिए?', US राष्ट्रपति का बड़ा बयान
'क्या होर्मुज का नाम बदल 'ट्रंप स्ट्रेट' कर देना चाहिए?', US राष्ट्रपति का बड़ा बयान
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget