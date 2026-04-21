हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलू से सावधान! मौसम विभाग की एडवाइजरी, सूती कपड़े पहनें, बासी न खाएं, शराब पीने से बचें

लू से सावधान! मौसम विभाग की एडवाइजरी, सूती कपड़े पहनें, बासी न खाएं, शराब पीने से बचें

UP Heat Wave Alert: यूपी के कई जिलों में हीटवेव यानी लू चलने की आशंका के बीच IMD ने लोगों से अपील की है कि इस मौसम में शराब कम पियें. साथ ही सूती कपड़े पहनें.

By : बलराम पांडेय | Updated at : 21 Apr 2026 06:27 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • गर्मी के मौसम में हीटवेव का प्रकोप बढ़ सकता है, बचाव जरूरी.
  • बाहर निकलते समय छाता, पानी, हल्के सूती कपड़े पहनें.
  • ताजा भोजन, मौसमी फल-सब्जी व पेय पदार्थों का सेवन करें.
  • दोपहर में अनावश्यक बाहर निकलना, बासी व मसालेदार भोजन से बचें.

भारत मौसम विज्ञान विभाग एवं मौसम केन्द्र लखनऊ द्वारा प्रभाव आधारित मौसम पूर्वानुमान के दृष्टिगत आगामी दिवसों/माह में हीटवेव की सम्भावनाएं अधिक हो सकती है. जिसके दृष्टिगत जिला आपदा विशेषज्ञ ओमकार चतुर्वेदी द्वारा हीटवेव से सुरक्षा के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी की गई है ताकि जनसामान इन उपायों को अपनाकर स्वयं को सुरक्षित रख सकें.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है और उसके बाद इसमें लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है. न्यूनतम तापमान में अगले 48 घंटों के दौरान कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है; इसके बाद अगले 3 दिनों में इसमें धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, और उसके बाद लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है.

हीटवेव में क्या करें?

- हीटवेव से बचाव हेतु घर से बाहर निकलते वक्त छाता / टोपी / गमछा तथा पानी, साथ मे अवश्य रखें.
- हीटवेव से बचाव हेतु बाहर निकलते वक्त फुल आस्तीन के, हल्के रंगे के, सूती कपड़ों का ही प्रयोग करें. यदि आपका कार्य बाहर का हो समय-समय पर गीले कपडे को चेहरे सिर और गर्दन पर रखें.
- ताजा एवं हल्के भोजन का प्रयोग करें, मौसमी फलों एवं सब्जियों जैसे-खीरा, ककडी, तरबूज आदि का प्रयोग प्रचुर मात्रा में करें.

Lucknow School Timings: यूपी में चिलचिलाती गर्मी के बीच लखनऊ में बदली स्कूलों की टाइमिंग, आदेश जारी

- तरल / पेय पदार्थ का प्रयोग अधिक से अधिक मात्रा में करें. जैसे-लस्सी, नमक चीनी पानी का घोल, नीबू पानी, छांछ, आम का पन्ना, गन्ने का रस इत्यादि
- हीटवेव में घबराहट होना, चक्कर आना, सिर दर्द, शरीर में भारी पन महसूस होना उल्टी आना, मांसपेशियों में एठन, बुखार आना, पसीना न आना, बेहोश होना, जैसी परिस्थितियों में छाव देखकर तुरन्त आराम करें या करवायें, कपडों को ढीला करें, अगर शेड, पंखा / कूलर उपलब्ध हो, तो उसका प्रयोग करें. पानी/गीले कपडें से मुँह या सिर धोएं. अगर बेहोश न हो तो ठण्डा पानी पिलाए तथा व्यक्ति के पैर ऊपर कर के लिटा दें. जरूरत पड़ने पर 108 एम्बुलेन्स का प्रयोग करें.

हीटवेव में क्या न करें?

- दोपहर में 12:00 से 3:00 बजे के बीच अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें.
- गाढे रंग के कपड़े तथा सूती के आलावा अन्य किसी प्रकार के कपड़ों को पहनने से बचें.
- ठण्डे / बासी भोजन तथा ज्यादा तेल मासले वाले भोजन का प्रयोग करने से बचें. उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करने से बचे.
- चाय/कॉफी का सेवन कम-से-कम करें. शराब पीने से बचें. यह शरीर को निर्जिलत कर सकते है.

लखनऊ में बीजेपी की पदयात्रा पर अखिलेश यादव का तंज, कहा- ये विपक्ष में आने की प्रैक्टिस कर रहे

- घबराहट जैसी परिस्थितियों में कहीं पहुँचने या जाने का प्रयास न करें. बिना किसी चिकितसीय परामर्श के किसी भी दवाईयों के सेवन से बचें. बच्चों को व पालतू जनवारों को बन्द वाहनों में कभी भी एकले न छोड़ें.

उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या या चोट लगने की स्थिति में तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें, ताकि समय रहते उपचार उपलब्ध कराया जा सके.

उधर, बीते 24 घंटे के सदंर्भ में बात करें तो IMD के अनुसार पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के दोनों मौसम संभागों में मौसम शुष्क बना रहा.राज्य के दोनों मौसम संभागों में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने की भी सूचना मिली. पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू दर्ज की गई.

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read More
Published at : 21 Apr 2026 06:27 PM (IST)
Tags :
Weather Update IMD UP NEWS HEATWAVE LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लू से सावधान! मौसम विभाग की एडवाइजरी, सूती कपड़े पहनें, बासी न खाएं, शराब पीने से बचें
लू से सावधान! मौसम विभाग की एडवाइजरी, सूती कपड़े पहनें, बासी न खाएं, शराब पीने से बचें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow School Timings: यूपी में चिलचिलाती गर्मी के बीच लखनऊ में बदली स्कूलों की टाइमिंग, आदेश जारी
यूपी में चिलचिलाती गर्मी के बीच लखनऊ में बदली स्कूलों की टाइमिंग, आदेश जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow News: लखनऊ विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी पर प्रदर्शन तेज, छात्रों ने दिया 3 दिन का अल्टीमेटम
लखनऊ विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी पर प्रदर्शन तेज, छात्रों ने दिया 3 दिन का अल्टीमेटम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं को कैसे मिले आरक्षण? सपा ने बनाया प्लान, धर्मेंद्र यादव ने किया ऐलान
मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं को कैसे मिले आरक्षण? सपा ने बनाया प्लान, धर्मेंद्र यादव ने किया ऐलान
Advertisement

वीडियोज

Raja Shivaji Trailer Review: Riteish Deshmukh ने Shivaji Maharaj की दमदार कहानी दिखाई
Bollywood: क्या कपूर खानदान में फिर आएगी खुशखबरी? | Khabar Filmy Hain | Alia Bhatt
Sansani: इंटरनेशनल मंच पर... ट्रंप को खुला चैलेंज ! | Iran-israel war update
Chitra Tripathi: ईरान का 'मालिक' कौन? | Trump | Hormuz | China | Netanyahu | Breaking
Prayagraj Viral Video: क्या रसूख के नशे में चूर इन थार सवारों पर लगेगी लगाम? | UP | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सावधान! भारत में 'नमी वाली गर्मी' ज्यादा खतरनाक क्यों? पसीना नहीं सूखा तो हीटस्ट्रोक और फिर मौत
भारत में 'नमी वाली गर्मी' ज्यादा खतरनाक क्यों? पसीना नहीं सूखा तो हीटस्ट्रोक और फिर मौत!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow School Timings: यूपी में चिलचिलाती गर्मी के बीच लखनऊ में बदली स्कूलों की टाइमिंग, आदेश जारी
यूपी में चिलचिलाती गर्मी के बीच लखनऊ में बदली स्कूलों की टाइमिंग, आदेश जारी
आईपीएल 2026
कौन हैं MI के Danish Malewar? क्या है इस क्रिकेटर का धर्म? जानें कैसे IPL में हुई एंट्री
कौन हैं MI के Danish Malewar? क्या है इस क्रिकेटर का धर्म? जानें कैसे IPL में हुई एंट्री
बॉलीवुड
'गिन्नी वेड्स सनी 2' के ट्रेलर लॉन्च में हुई थी सुधीर पांडे की बेइज्जती? एक्टर ने खुद बताया सच
'गिन्नी वेड्स सनी 2' के ट्रेलर लॉन्च में हुई थी सुधीर पांडे की बेइज्जती? एक्टर ने खुद बताया सच
विश्व
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
इंडिया
क्या देश में एल्कोहॉल से दौड़ेंगी कारें? तेल की किल्लत के बीच सरकार ले आई E85 पेट्रोल का प्लान, जानें क्या है ये
क्या देश में एल्कोहॉल से दौड़ेंगी कारें? तेल की किल्लत के बीच सरकार ले आई E85 पेट्रोल का प्लान, जानें क्या है ये
शिक्षा
JEE मेन रिजल्ट में चमका कबीर का नाम, 300 अंक लाकर रचा इतिहास  
JEE मेन रिजल्ट में चमका कबीर का नाम, 300 अंक लाकर रचा इतिहास  
एग्रीकल्चर
भयंकर गर्मी से पशुओं को बचाएंगे ये एक्सपर्ट टिप्स, दूध का उत्पादन भी नहीं होगा कम
भयंकर गर्मी से पशुओं को बचाएंगे ये एक्सपर्ट टिप्स, दूध का उत्पादन भी नहीं होगा कम
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Embed widget