कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शकील अहमद को लेकर बड़ा बयान दिया है. पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद ने बीते दिनों लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की नीतियों पर करारा हमला बोला था.

उनके बयानों पर रावत ने कहा, 'सड़ा हुआ आलू ढेरे से बाहर हो जाता है उसका कोई महत्व नहीं रहता.' बता दें अहमद ने कहा था, सालों से परिस्थिति ऐसी रही है कि मुसलमान कांग्रेस को वोट देता आ रहा है. कांग्रेस भी चाहती है कि उसे मुस्लिम वोट मिले. वोट भाजपा भी चाहती है, लेकिन, वे मुस्लिम समाज के खिलाफ भाषण करती है. अगर कोई पार्टी किसी के फेवर में बोलती है, तो लोगों को लगता है कि वोट लेने के लिए बोला जा रहा है. कोई यह भी समझ सकता है कि बेवकूफ बनाने के लिए बोला जा रहा है. अगर किसी के खिलाफ बोला जाए, तो वह यह नहीं समझेगा कि उसे बेवकूफ बनाने के लिए बोला जा रहा है. वह सच में समझेगा कि पार्टी उसकी दुश्मन है.

शकील अहमद ने और क्या कहा था?

शकील अहमद ने कहा था, राहुल गांधी के दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि मुसलमान जिस दिन पीएम मोदी या भाजपा से नाराज होंगे, तो कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर है, जिस कारण पार्टी को उनका साथ मिलेगा. दो नंबर से नीचे हम इसलिए नहीं जा सकते, क्योंकि नीतीश कुमार, लालू यादव, चिराग पासवान, अखिलेश यादव, चंद्रबाबू नायडू, फारूख अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला और स्टालिन एक राज्य तक सीमित हैं. एक से ज्यादा राज्य में दो ही पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस. भाजपा सत्ता में है, तो हम दूसरे नंबर की पार्टी पहले से हैं. हम दो नंबर से नीचे जा नहीं सकते.