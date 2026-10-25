Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव के 'घुसपैठिये' वाले बयान पर उत्तराखंड में घमासान, BJP ने जताई कड़ी आपत्ति

अखिलेश यादव के 'घुसपैठिये' वाले बयान पर उत्तराखंड में घमासान, BJP ने जताई कड़ी आपत्ति

'उत्तराखंड के घुसपैठिये' वाले अखिलेश यादव के बयान पर उत्तराखंड में घमासान मच गया है. बीजेपी ने कहा कि यदि अखिलेश यादव ने उत्तराखंड का नाम लेकर टिप्पणी की है, तो उसका संबंध पूरे प्रदेश से माना जाएगा.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 25 Oct 2026 05:06 PM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के कथित बयान को लेकर उत्तराखंड में सियासी घमासान शुरू हो गया है. उत्तराखंड के संदर्भ में घुसपैठिया शब्द के इस्तेमाल को लेकर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है. जबकि कांग्रेस ने भाजपा पर बयान को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया है. बीजेपी प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ दो बार यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और करीब 25 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे में उन्हें घुसपैठिया कहना उचित नहीं है.

उन्होंने कहा कि यदि अखिलेश यादव ने उत्तराखंड का नाम लेकर टिप्पणी की है, तो उसका संबंध पूरे प्रदेश से माना जाएगा. जोशी ने अखिलेश यादव के पारिवारिक रिश्तों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी पत्नी डिंपल यादव उत्तराखंड से हैं और उनके छोटे भाई की पत्नी अपर्णा यादव का भी इस प्रदेश से संबंध है, ऐसे में इस तरह की टिप्पणी पर सवाल उठना स्वाभाविक है.

उत्तराखंड: पिथौरागढ़ में भूकंप से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 3.7 तीव्रता

'प्रदेश के लोगों की भावनाएं आहत कर सकती है ऐसी भाषा'

जोशी ने कहा कि उत्तराखंड के लाखों लोग उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं और दोनों राज्यों के बीच गहरे सामाजिक रिश्ते हैं, ऐसे में इस तरह की भाषा प्रदेश के लोगों को आहत कर सकती है. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जैसे नेता से ऐसी टिप्पणी की उम्मीद नहीं थी ,भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया कि उत्तराखंड की जनता 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देगी.

बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार

वहीं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया , उन्होंने कहा कि भाजपा हर मुद्दे को तोड़-मरोड़कर पेश करने में माहिर है ,कांग्रेस उत्तराखंड के खिलाफ किसी भी टिप्पणी का समर्थन नहीं करती, लेकिन अखिलेश यादव के बयान को उसके राजनीतिक संदर्भ में समझना जरूरी है , बिष्ट के अनुसार अखिलेश यादव की टिप्पणी उत्तराखंड के खिलाफ नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर थी.

बिष्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के कामकाज पर सवाल उठाना विपक्ष का राजनीतिक अधिकार है. यदि कोई उत्तराखंड की जनता को निशाना बनाकर टिप्पणी करता है, तो कांग्रेस उसका भी विरोध करेगी हालांकि, राजनीतिक बयानों को संदर्भ से अलग करके पेश करना उचित नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रही है.

बयान के संदर्भ पर आमने-सामने दोनों दल

अखिलेश यादव के बयान को लेकर भाजपा और कांग्रेस के तर्क अलग-अलग हैं. भाजपा इसे उत्तराखंड के सम्मान और स्वाभिमान से जोड़ रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि बयान को उत्तर प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए. अब देखना होगा कि इस विवाद पर अखिलेश यादव की ओर से क्या सफाई आती है और आगामी विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा कितना प्रभाव डालता है.

सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो कारों में आमने-सामने की टक्कर, 2 लोगों की मौत

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read More
Published at : 25 Oct 2026 05:06 PM (IST)
Tags :
BJP Akhilesh Yadav UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्तीः धीरेंद्र शास्त्री से कथा करवाने की जिद, पैड़ा वाले बाबा ने Live आकर पीया 'जहर'
बस्तीः धीरेंद्र शास्त्री से कथा करवाने की जिद, पैड़ा वाले बाबा ने Live आकर पीया 'जहर'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: पिथौरागढ़ में भूकंप से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 3.7 तीव्रता
उत्तराखंड: पिथौरागढ़ में भूकंप से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 3.7 तीव्रता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर में बढ़ी सियासी गतिविधियां, ओवैसी-अखिलेश के बाद अब अनुप्रिया पटेल दिखाएंगी ताकत
रामपुर में बढ़ी सियासी गतिविधियां, ओवैसी-अखिलेश के बाद अब अनुप्रिया पटेल दिखाएंगी ताकत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी की बढ़ेंगी मुश्किल या मिलेगी राहत? 26 अक्टूबर को आएगा फैसला!
राहुल गांधी की बढ़ेंगी मुश्किल या मिलेगी राहत? 26 अक्टूबर को आएगा फैसला!
Advertisement

वीडियोज

Delhi News: स्कूल में मौत की पहेली ! | Sansani | ABP News
JDU Action on Anant Singh: बगावत की सजा...अनंत सिंह JDU से विदा! | MLC Election Bihar
Janhit With Chitra Tripathi: कारोबारियों की दीवाली..काली करके मानेंगे राहुल? | Delhi | Gyanesh Kumar
Congress Ramlila Maidan Rally: Rahul Gandhi और INDIA गठबंधन की महारैली! | Delhi | Ramlila Ground
SIR Controversy: SIR गड़बड़झाले का मास्टरमाइंड कौन? पत्रकारों का सटीक विश्लेषण! | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ने BJP की कुछ देर में बड़ी बैठक, अमित शाह होंगे शामिल
विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ने BJP की कुछ देर में बड़ी बैठक, अमित शाह होंगे शामिल
पंजाब
फाजिल्का: कांग्रेस के पूर्व MLA ने थामा अकाली दल का हाथ, सुखबीर बादल ने कराया ज्वाइन
फाजिल्का: कांग्रेस के पूर्व MLA ने थामा अकाली दल का हाथ, सुखबीर बादल ने कराया ज्वाइन
क्रिकेट
शाहीन अफरीदी ने गेंद से मचाया कहर, जो रुट-बैंटन बुरी तरह फ्लॉप; इंग्लैंड का टॉप आर्डर ध्वस्त
शाहीन अफरीदी ने गेंद से मचाया कहर, जो रुट-बैंटन बुरी तरह फ्लॉप; इंग्लैंड का टॉप आर्डर ध्वस्त
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस, 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया 11वां आरोपी प्रांजल ठाकर
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस, 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया 11वां आरोपी प्रांजल ठाकर
इंडिया
पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान बोले- 'अगर देश को विकसित करना है तो...'
पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान बोले- 'अगर देश को विकसित करना है तो...'
विश्व
'हमने पहले कभी ऐसा राष्ट्रपति नहीं देखा...', डोनाल्ड ट्रंप पर क्यों भड़के ओबामा
'हमने पहले कभी ऐसा राष्ट्रपति नहीं देखा...', डोनाल्ड ट्रंप पर क्यों भड़के ओबामा
ऑटो
दुनिया की पहली AI क्रूजर बाइक, चलते-चलते चार्ज होगी बैटरी
दुनिया की पहली AI क्रूजर बाइक, चलते-चलते चार्ज होगी बैटरी
एग्रीकल्चर
पशुपालन में 70 फीसदी खर्च चारे-दाने पर? इन 5 तरीकों से बचाएं पैसे
पशुपालन में 70 फीसदी खर्च चारे-दाने पर? इन 5 तरीकों से बचाएं पैसे
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget