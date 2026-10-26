यूपी वोटर लिस्ट में जुड़ेंगे लाखों नाम, दो दिन में 5.59 लाख आवेदन

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट दुरुस्त करने का काम लगातार जारी है. इस बीच मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए दो दिन का विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 5,59,178 आवेदन प्राप्त हुए. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदाता सूची में छूटे पात्र नागरिकों के नाम शामिल कराने के उद्देश्य से चलाए गए इस अभियान में लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

नवदीप रिणवा ने जानकारी दी है कि प्रदेश के सभी मतदेय स्थलों पर बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) सुबह 10.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक मौजूद रहे. इस दौरान लोगों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और पहले से दर्ज जानकारी में संशोधन कराने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई. साथ ही कई आवेदन प्राप्त किए गए.

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यूपी वोटर लिस्ट में सभी आवेदनों का होगा निस्तारण

अधिकारी ने अभियान के प्रभावी संचालन के लिए हाथरस, गाजीपुर, संभल, कौशांबी, मथुरा, अमेठी और बाराबंकी के जिला निर्वाचन अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की. वहीं, उन्होंने गाजियाबाद, बुलंदशहर, वाराणसी, भदोही, प्रयागराज, हमीरपुर, अंबेडकरनगर, अमरोहा, मेरठ और गौतमबुद्धनगर के अधिकारियों को इस दिशा में और प्रयास करने के निर्देश दिए.

नवदीप रिणवा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से आगामी अभियानों को प्रभावी ढंग से संचालित करने, अधिक से अधिक पात्र नागरिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करने और प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण करने को कहा.

मतदाताओं से अपील, अपना नाम खुद जांचें

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम जांचने की अपील की. उन्होंने कहा कि नाम दर्ज नहीं होने पर फॉर्म-6 और विवरण में सुधार के लिए फॉर्म-8 भरा जा सकता है.

पंजीकरण संबंधी जानकारी के लिए मतदाता सेवा पोर्टल और ईसीआईनेट ऐप पर उपलब्ध ‘बुक ए कॉल विद बीएलओ’ सुविधा का भी उपयोग किया जा सकता है.

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