उत्तर प्रदेश के महोबा जिला अस्पताल में एक शातिर ठग ने मानवता को शर्मसार कर दिया. पारिवारिक विवाद सुलझाने के नाम पर खुद को मीडियाकर्मी बताकर एक युवक ने पीड़ित महिला की सास से 10 हजार रुपये ठग लिए और फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है.

इस घटना ने जिला अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था की भी पोल खोल दी है. उधर अस्पताल आने वालों में दहशत भी फ़ैल गयी है. फिलहाल पीड़िता ने अपने साथ हुई ठगी में रकम वापस दिलाने की गुहार लगाई है.

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क्या है पूरा मामला ?

महोबा के जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक अज्ञात ठग ने अस्पताल परिसर के भीतर ही एक परिवार की मजबूरी का फायदा उठाकर हजारों की चपत लगा दी. दरअसल, खन्ना थाना क्षेत्र के तमौरा गांव के रहने वाले रामकिशोर का अपनी पत्नी मनोरमा से विवाद हो गया था. मारपीट में घायल मनोरमा का पिछले 5 दिनों से जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. इलाज के दौरान मनोरमा के मायके पक्ष के लोग भी अस्पताल पहुंच गए.

मीडियाकर्मी बनकर की ठगी

विवाद तब बढ़ गया जब जनपद बांदा निवासी मायके वालों ने पति और ससुराल पक्ष को जेल भिजवाने की धमकी दी. इसी बहसबाजी और मानसिक तनाव के बीच एक अज्ञात युवक ने एंट्री मारी. कंधे पर बैग टांगे इस युवक ने खुद को मीडियाकर्मी बताया और दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने का झांसा दिया. ठग ने बड़ी चालाकी से मनोरमा की सास राजकुमारी को अपने जाल में फंसाया.

उसने दावा किया कि वह मायके पक्ष के सभी लोगों को जानता है और 10 हजार रुपये के खर्च में मामला रफा-दफा करवा देगा. डर और तनाव में डूबी राजकुमारी ने उस पर भरोसा कर पैसे थमा दिए, जिसे लेकर आरोपी तुरंत रफूचक्कर हो गया.

अस्पताल की सुरक्षा पर सवाल

परिजनों का कहना है कि अस्पताल में सुरक्षा के इंतजाम बेहद लचर हैं. महिला के दामाद चंद्रशेखर ने बताया कि उन्होंने सास को पैसे देने से मना किया था, लेकिन मानसिक दबाव के चलते ठग ने उन्हें अपनी बातों में उलझा लिया. परिजनों ने अस्पताल के गार्डों पर ड्यूटी के दौरान सोने का आरोप भी लगाया है.

सीसीटीवी से तलाशा जा रहा ठग

फिलहाल, ठग की पूरी करतूत अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है. पुलिस फुटेज के आधार पर हुलिए की शिनाख्त कर रही है. इस घटना ने एक बार फिर अस्पताल प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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