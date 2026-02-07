हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'भ्रम में कोई ना रहे कि यह हिंदू राष्ट्र...', अरशद मदनी के बयान पर संत समाज ने दी प्रतिक्रिया

'भ्रम में कोई ना रहे कि यह हिंदू राष्ट्र...', अरशद मदनी के बयान पर संत समाज ने दी प्रतिक्रिया

Haridwar News: मौलाना अरशद मदनी के बयान के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है. इस पर अब संत समाज की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है. संतों की तरफ से मदनी को कड़ी नसीहत दी गई है.

By : रोहित सिखौला, हरिद्वार | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 07 Feb 2026 10:48 PM (IST)
Preferred Sources

मौलाना अरशद मदनी के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है. मौलाना अरशद मदनी ने अपने बयान में कहा था कि नफरत के सौदागर और हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वालों को नेपाल से सबक लेना चाहिए. एक दिन ऐसा भी अवश्य आएगा जब जालिमों के गले में जंजीरें होंगी और देश एक बार फिर प्यार, मोहब्बत और इंसाफ के साए (रास्ते) में तरक्की करेगा. अब उनके बयान पर संतों की प्रतिक्रिया आई है.

अरशद मदनी के बयान पर संतों का कहना है कि अरशद मदनी ने बिल्कुल सही कहा, वह इस अर्थ में सही हैं कि जालिमों के गले में जंजीर होगी. ऐसा है जो सनातन परंपरा के लोग हैं जो हिंदू रीति रिवाज के या हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वह जालिम तो नहीं है. जालिम कोई और हैं और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जालिमों के गले में जंजीर होगी और हिंदू राष्ट्र ऐसा नहीं होना चाहिए.

अरशद मदनी के बयान पर संतों का क्या कहना है?

संतों की ओर से कहा गया है कि यह जो हमारा भारत देश है यह हिंदू राष्ट्र है. इसमें हिंदू राष्ट्र होने जैसी कोई बात नहीं है. इस भ्रम में कोई ना रहे कि यह हिंदू राष्ट्र नहीं है यह हिंदू राष्ट्र ही है और हिंदू राष्ट्र रहेगा. 

उन्होंने आगे कहा कि जब इसका विभाजन हुआ तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देश बने, तो यह हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र है. हिंदुस्तान का अर्थ हिंदुओं का निवास है तो हिंदू राष्ट्र है. इसमें किसी के बोलने या ना बोलने की क्या बात है. 

नेपाल को लेकर क्या बोले संत?

नेपाल की बात करें तो कि नेपाल की तो वहां तो अभी प्रजातंत्र है. आगे कहा कि पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 24 पर्सेंट थी, वह 2% रह गई. क्योंकि वह पाकिस्तान है. मदनी से मैं यह कहना चाहता हूं कि अपने आचार-विचार सही रखें. ऐसा कुछ ना हो कि मदनी भी मैं यह कहता हूं कि उनके भी पूर्वज हिंदू ही रहे हैं. अब वह हिंदुओं के बारे में ही ऐसा बोल रहे हैं.

और पढ़ें

About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
Read
Published at : 07 Feb 2026 10:48 PM (IST)
Tags :
Arshad Madni UP NEWS Haridwar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'राहुल मेरी तरफ बढ़ रहे थे, पता नहीं उनका इरादा क्या था?', रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी पर लगाए गंभीर आरोप
'राहुल मेरी तरफ बढ़ रहे थे, पता नहीं उनका इरादा क्या था?', बिट्टू ने राहुल गांधी पर लगाए गंभीर आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी के मंत्री को रोकने वाले BJP विधायक सपा में होंगे शामिल? विवाद के बीच पिता का बड़ा दावा
योगी के मंत्री को रोकने वाले BJP विधायक सपा में होंगे शामिल? विवाद के बीच पिता का बड़ा दावा
इंडिया
20 रुपये की रिश्वत के लिए सिपाही को भेजा जेल, 30 साल बाद कोर्ट ने किया बरी, अगले ही दिन हार्ट अटैक से मौत
20 रुपये की रिश्वत के लिए सिपाही को भेजा जेल, 30 साल बाद कोर्ट ने किया बरी, अगले ही दिन हार्ट अटैक से मौत
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में संडे को 3 मैच, इंग्लैंड-न्यूजीलैंड-श्रीलंका दिखेगी एक्शन में; जानें सभी मुकाबलों की डिटेल्स
टी20 वर्ल्ड कप में संडे को 3 मैच, इंग्लैंड-न्यूजीलैंड-श्रीलंका दिखेगी एक्शन में; जानें सभी मुकाबलों की डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Pappu Yadav Arrested: धोखाधड़ी का मामला, Pappu Yadav पर संकट बढ़ा... | Bihar News
Chitra Tripathi: हिंदू राष्ट्र के नाम महासंग्राम ! Maulana Arshad Madani | Hindu Rashtra
Chitra Tripathi: राष्ट्रगीत पर छिड़ी ऐसी जंग कि मौलाना को नहीं सूझा जवाब ! | Maulana Arshad Madani
Chitra Tripathi: हिंदू राष्ट्र के नाम, घमासान जंग ! | Maulana Arshad Madani | Hindu Rashtra
PM Modi Malaysia Visit: मलेशिया में मोदी-मोदी की गूंज..समर्थकों का लगा तांता..! | Malaysia News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'राहुल मेरी तरफ बढ़ रहे थे, पता नहीं उनका इरादा क्या था?', रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी पर लगाए गंभीर आरोप
'राहुल मेरी तरफ बढ़ रहे थे, पता नहीं उनका इरादा क्या था?', बिट्टू ने राहुल गांधी पर लगाए गंभीर आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी के मंत्री को रोकने वाले BJP विधायक सपा में होंगे शामिल? विवाद के बीच पिता का बड़ा दावा
योगी के मंत्री को रोकने वाले BJP विधायक सपा में होंगे शामिल? विवाद के बीच पिता का बड़ा दावा
इंडिया
20 रुपये की रिश्वत के लिए सिपाही को भेजा जेल, 30 साल बाद कोर्ट ने किया बरी, अगले ही दिन हार्ट अटैक से मौत
20 रुपये की रिश्वत के लिए सिपाही को भेजा जेल, 30 साल बाद कोर्ट ने किया बरी, अगले ही दिन हार्ट अटैक से मौत
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में संडे को 3 मैच, इंग्लैंड-न्यूजीलैंड-श्रीलंका दिखेगी एक्शन में; जानें सभी मुकाबलों की डिटेल्स
टी20 वर्ल्ड कप में संडे को 3 मैच, इंग्लैंड-न्यूजीलैंड-श्रीलंका दिखेगी एक्शन में; जानें सभी मुकाबलों की डिटेल्स
बॉलीवुड
'रामायण' से विक्रांत मैस्सी का पत्ता हुआ साफ! अब ये एक्टर बनेगा 'रावण' का बेटा 'मेघनाद'
'रामायण' से विक्रांत मैस्सी का पत्ता हुआ साफ! अब ये एक्टर बनेगा 'रावण' का बेटा 'मेघनाद'
विश्व
'हमारे CDF आसिम मुनीर ने दिया था गजवा-ए-हिंद का नारा', PAK में लगे जिहादी मेले में ऑपरेशन सिंदूर पर जैश कमांडर का कबूलनामा
'मुनीर ने दिया था गजवा-ए-हिंद का नारा', जिहादी मेले में ऑपरेशन सिंदूर पर जैश कमांडर का कबूलनामा
नौकरी
रक्षा मंत्रालय में निकली भर्ती, 56 हजार मिलेगी सैलरी; 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन
रक्षा मंत्रालय में निकली भर्ती, 56 हजार मिलेगी सैलरी; 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन
हेल्थ
ये हैं मौत से पहले के 12 संकेत जिन्हें देखकर डॉक्टर भी कर देते हैं हाथ खड़े, जानिए कैसे आखिरी सांसे गिनता है मरीज
ये हैं मौत से पहले के 12 संकेत जिन्हें देखकर डॉक्टर भी कर देते हैं हाथ खड़े, जानिए कैसे आखिरी सांसे गिनता है मरीज
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget