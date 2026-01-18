हरिद्वार में कार और ई-रिक्शा में जोरदार टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत, 4 घायल

उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार के लक्सर मार्ग स्थित फेरूपुर क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गयी. बताया गया कि एक अनियंत्रित कार और ई-रिक्शा के बीच हुई भीषण टक्कर हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के अनुसार, हादसा हरिद्वार मार्ग पर फेरूपुर के समीप हुआ. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ई-रिक्शा के परखच्चे उड़ गए. चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को वाहन से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया.

सड़क हादसे में इनकी गई जान

वहीं इस हादसे के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, इस हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान विकास कुमार, निवासी फेरूपुर कार चालक, चरण सिंह निवासी कलियर रुड़की, व आस मुहम्मद, निवासी नसीरपुर खुर्द, लक्सर रिक्शा चालक के रूप में हुई है. वहीं, हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.

पुलिस कर रही हादसे के कारणों की जांच

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर के बाद कार सवारों में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक दृष्टि में तेज रफ्तार दुर्घटना का कारण लग रही है. मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है. साथ ही इस हादसे की जांच की जांच की जा रही है.

उधर, यूपी के अमेठी में भीषण सड़क हादसा हुआ है. अमेठी में बस और कार की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.