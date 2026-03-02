हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Public Holidays in UP: यूपी में होली पर कितनी छुट्टी? 1 या 3 दिन! यहां जान लें कब तक बंद रहेंगे स्कूल और दफ्तर

Public Holidays in UP: यूपी में होली पर कितनी छुट्टी? 1 या 3 दिन! यहां जान लें कब तक बंद रहेंगे स्कूल और दफ्तर

Holi Holidays in UP: उत्तर प्रदेश में होली के लिए कितने दिन की छुट्टी है? इसको लेकर लोगों में काफी उहोपोह है. आइए हम आपको बताते हैं कि राज्य में स्कूल, कॉलेज और दफ्तर कितने दिन बंद रहेंगे?

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 02 Mar 2026 04:51 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में होली ले लिए बाजारों में उत्साह, उमंग और खरीददारी का माहौल है. राज्य में चार मार्च 2026 को होली का त्योहार मनाने के लिए सभी उत्साहित हैं साथ ही सुरक्षा और व्यस्था सख्त हैं. 

इस बीच यह सवाल उठ रहे हैं कि राज्य में कितने दिन होली की छुट्टी है? तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 17 नवंबर 2025 को प्रकाशित सरकारी गजट के अनुसार होली की छुट्टी 4 मार्च 2026, बुधवार यानी फाल्गुन 13. 1947, चैत्र कृष्ण 01, 2082, को है. 

हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों ऐलान किया था कि राज्य में 2 मार्च, सोमवार, 3 मार्च मंगलवार को भी होली के संदर्भ में अवकाश रहेगा. ऐसे में राज्य में होली के लिए तीन दिन की छुट्टी रहेगी. 

गोरखपुर, मथुरा, संभल में भी होली का उत्साह

इन सबके बीच अभी से ही होली के पर्व से पहले उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में उत्सव का माहौल देखने को मिला. मथुरा के गोकुल की गलियां छड़ी मार होली के रंग और संगीत से सराबोर नजर आईं. श्रद्धालु पारंपरिक अंदाज में होली का आनंद लेते दिखे.

वृंदावन के गोपीनाथ मंदिर परिसर में विधवा होली के दौरान महिलाओं ने एक-दूसरे पर रंग और फूल बरसाकर उत्सव मनाया. बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस आयोजन में शामिल हुए और पूरा वातावरण भक्तिमय दिखाई दिया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन-पूजन किया और वहां बतखों को दाना खिलाया. वहीं संभल में होली से पहले सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस ने फ्लैग मार्च किया. प्रशासन ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं.

अयोध्या में भी लोग चार मार्च को पड़ने वाली होली से पहले रंगों के साथ झूमते और नाचते दिखाई दिए. शहर में उत्सव का माहौल बना हुआ है.

मथुरा में देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि देश-विदेश से लोग भगवान के रंगों में रंगने के लिए पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि इस होली में शराब, मांस, नफरत या जुआ का कोई स्थान नहीं है और जो लोग इन गतिविधियों में शामिल होते हैं, वे सनातन परंपराओं का पालन नहीं करते. उन्होंने बताया कि पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण पड़ रहा है, इसी कारण आज होली मनाई जा रही है. साथ ही सूतक काल के दौरान गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को सावधानी बरतने, घर में रहने और भगवान का नाम जपने की सलाह दी.

Published at : 02 Mar 2026 04:47 PM (IST)
Holiday UP NEWS Holi 2026
Embed widget