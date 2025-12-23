हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में मानसिक रूप से कमजोर एक महिला को खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटने के मामले में पुलिस ने एक महिला सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई.

पुलिस के अनुसार, रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक महिला को खंभे से बांधकर पीटा जा रहा था और उसके साथ गाली-गलौज की जा रही थी. वीडियो के संज्ञान में आते ही रानीपुर कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू की. मामले में लेबर कॉलोनी, रानीपुर निवासी शुभम पुत्र लखमीचंद की तहरीर पर पांच नामजद और एक अज्ञात महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.

मानसिक रूप से अवस्थ्य है महिला

शिकायतकर्ता शुभम ने पुलिस को बताया कि उसकी माता सुनीता मानसिक रूप से कमजोर हैं. शनिवार सुबह वह घर से टहलने के लिए निकली थीं, लेकिन रास्ते में लेबर कॉलोनी निवासी राहुल, इंदर, आशु, नागेश, राकेश और एक महिला ने उन्हें घेर लिया. आरोप है कि सभी ने मिलकर महिला को पहले पीटा, फिर खंभे से बांधकर मारपीट की और इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

महिला से पिटाई मामले में पांच लोग गिरफ्तार

हालांकि, वायरल वीडियो में दूसरे पक्ष के लोग यह आरोप लगाते भी नजर आ रहे हैं कि महिला उनके घर में घुस गई थी और कथित तौर पर बच्चियों का गला दबाने की कोशिश कर रही थी. पुलिस ने दोनों पक्षों के आरोपों को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच शुरू की है. प्राथमिक जांच में पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की और दबिश देकर पांच लोगों को हिरासत में ले लिया.

कोतवाली प्रभारी शांति कुमार गंगवार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में राहुल, इंदर, राकेश, आशु और माया देवी, सभी निवासी लेबर कॉलोनी शामिल हैं. सभी आरोपियों को सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अदालत ने रिमांड मंजूर करने के बाद सभी को जमानत पर रिहा कर दिया.

पुलिस ने की कानून हाथ में न लेने की अपील

पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और महिला के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के मामले में भी अलग से जांच की जा रही है. पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि कानून हाथ में न लें और किसी भी संदिग्ध स्थिति में पुलिस को तुरंत सूचना दें.