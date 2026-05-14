रुड़की के मंगलौर में आंधी-तूफान के बीच गिरी आकाशीय बिजली, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर

उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदला है, हरिद्वार जनपद के मंगलौर इलाके में बुधवार रात भीषण आंधी-तूफान के बीच आकाशीय बिजली गिरी है. आकाशीय बिजली गिरने का यह खौफनाक मंजर वहां मौजूद एक शख्स के मोबाइल कैमरे में लाइव रिकॉर्ड हो गया है.

जानकारी के मुताबिक, रुड़की के मंगलौर में आज रात करीब 9 बजकर 20 मिनट पर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब तेज आंधी के साथ आसमान से काल बनकर आकाशीय बिजली नीचे आ गिरी. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मंगलौर के एक व्यस्त इलाके अम्ब्रेला कैफे के पास में अचानक एक जोरदार धमाका होता है और आसमान से गिरती बिजली के कारण चारों तरफ तेज रोशनी की चिंगारियां बिखर जाती हैं.

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आकाशीय बिजली से दहशत में आए लोग

बिजली गिरने की आवाज इतनी जोरदार थी कि आसपास के लोग खौफजदा हो गए. गनीमत यह रही कि बिजली सीधे सड़क पर चल रहे लोगों या वाहनों पर नहीं गिरी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. इस आकाशीय बिजली के कारण इलाके में बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई है. प्रशासन नुकसान का जायजा ले रहा है.

बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही तेज आंधी और आकाशीय बिजली को लेकर अलर्ट जारी किया था. साथ ही अपील की थी कि खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें, पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें.

प्रशासन ने शुरू की मामले की जांच

इस पूरे मामले पर आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत ने बताया कि बिजली गिरने की सूचना प्राप्त हुई है, हालांकि फिलहाल किसी प्रकार के नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है. उन्होंने कहा कि तहसीलदार और प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर भेजा गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी.

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