PM मोदी की अपील पर CM योगी का बड़ा बयान, बोले- 'जब देश रहेगा तभी तो हम सब...'

ईधन के उपयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश वासियों से बड़ी अपील की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश वासियों से अपील करते हुए कहा है कि पश्चिम एशिया संकट से निपटने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी निभानी होगी. उन्होंने कहा कि जब देश रहेगा तभी तो हम सब रहेंगे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार पूलिंग और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विकल्प अपनाकर आत्मनिर्भरता अभियान को मजबूती देना हर नागरिक का दायित्व है. योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को पूरी गंभीरता से पढ़कर, समझकर और चिंतन-मनन के बाद ही निष्कर्ष निकालना चाहिए.

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देश रहेगा तो हम सब रहेंगे- सीएम योगी आदित्यनाथ

योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश रहेगा तो हम सब रहेंगे, प्रदेश सुरक्षित रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे और देश समृद्ध होगा तो हम सब भी समृद्धि की ओर अग्रसर होंगे. उन्होंने कहा है कि हजार वर्षों के आक्रमणों, अत्याचारों और शोषण के बावजूद भारत अपने अस्तित्व और संस्कृति को बचाने में सफल रहा है. उन्होंने यह भी कहा है कि विकास केवल लखनऊ, वाराणसी या गोरखपुर तक सीमित नहीं, सभी 75 जनपदों और 58,000 ग्राम पंचायतों में समान विकास है.

उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के सरकारी वाहनों के काफिलों (फ्लीट) में तत्काल प्रभाव से 50 परसेंट कटौती किए जाने की भी बात कही. एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि ''मुख्यमंत्री ने राज्य में 'वर्क-फ्रॉम-होम' की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की."

पीएम मोदी ने देशवासियों से की थी ये अपील

गौरतलब है कि वैश्विक ऊर्जा संकट और पश्चिमी एशिया में तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल, डीजल और गैस का उपयोग "बहुत संयम" से करने की अपील की है. पीएम मोदी ने आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए कार पूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और 'वर्क फ्रॉम होम' को अपनाने का आह्वान किया है.

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