हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहरिद्वार: कुंभ 2027 की तैयारियों को मिली रफ्तार, CM धामी ने 234 करोड़ के विकास कार्यों का किया शिलान्यास

हरिद्वार: कुंभ 2027 की तैयारियों को मिली रफ्तार, CM धामी ने 234 करोड़ के विकास कार्यों का किया शिलान्यास

Uttarakhand News: कुंभ मेले को लेकर सरकार लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कर रही है और अखाड़ों व संत समाज से संवाद स्थापित कर पारंपरिक व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है.

By : रोहित सिखौला, हरिद्वार | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 21 Feb 2026 04:21 PM (IST)
Preferred Sources

हरिद्वार में कुंभ मेला-2027 की तैयारियां अब जमीन पर उतरती दिखाई देने लगी हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ मेला नियंत्रण भवन पहुंचकर मेले से जुड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करते हुए 34 अहम विकास कार्यों का शिलान्यास किया.

करीब 250 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले इन कार्यों में घाटों का निर्माण, सड़क और परिवहन व्यवस्था का विस्तार, पेयजल सुविधाओं को मजबूत करना और श्रद्धालुओं के लिए स्थायी सुविधाएं विकसित करना शामिल है. सरकार का दावा है कि ये परियोजनाएं सिर्फ कुंभ तक सीमित नहीं रहेंगी बल्कि हरिद्वार शहर के दीर्घकालीन विकास की आधारशिला भी बनेंगी. इस कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे और तैयारियों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा कि कुंभ से जुड़े सभी स्थायी और अस्थायी कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएंगे और इसकी निगरानी स्वयं उनके स्तर से की जा रही है. उन्होंने कहा कि लक्ष्य केवल आयोजन करना नहीं बल्कि ऐसा भव्य और दिव्य कुंभ देना है, जहां आने वाले श्रद्धालु बेहतर व्यवस्थाओं के साथ मां गंगा का आशीर्वाद लेकर लौटें.

कुंभ मेले को लेकर सरकार लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कर रही है और अखाड़ों व संत समाज से संवाद स्थापित कर पारंपरिक व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि कुंभ मेला पूरी गरिमा और सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित हो सके.

अखिलेश यादव की मिशन 2027 को लेकर गोपनीय रणनीति, इन नेताओं का लेखा-जोखा बना रही सपा

About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
Read
Published at : 21 Feb 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
Haridwar News UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI Kumbh 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार: कुंभ 2027 की तैयारियों को मिली रफ्तार, CM धामी ने 234 करोड़ के विकास कार्यों का किया शिलान्यास
हरिद्वार: कुंभ 2027 की तैयारियों को मिली रफ्तार, CM धामी ने 234 करोड़ के विकास कार्यों का किया शिलान्यास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक पर जानलेवा हमला, BJP विधायक उमेश शर्मा काऊ पर मारपीट का आरोप
देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक पर जानलेवा हमला, BJP विधायक उमेश शर्मा काऊ पर मारपीट का आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमेठी में पुलिस और गौकश जनैद के बीच मुठभेड़, घेराबंदी में पैर पर लगी गोली, 6 साथी भी गिरफ्तार
अमेठी में पुलिस और गौकश जनैद के बीच मुठभेड़, घेराबंदी में पैर पर लगी गोली, 6 साथी भी गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महराजगंज: चोरी की अर्टिगा कार के साथ शातिर चोर गिरफ्तार, SOG और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
महराजगंज: चोरी की अर्टिगा कार के साथ शातिर चोर गिरफ्तार, SOG और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
Advertisement

वीडियोज

Ola का Dream Run: India की EV Success Story से Market Crash तक का सफ़र | Paisa Live
AI Summit Controversy: बैरिकेडिंग तोड़ कांग्रेस मुख्यालय की ओर बढ़े प्रदर्शनकारी | BJP Protest
AI Summit Controversy: प्रदर्शनकारियों के समर्थन में राहुल गांधी का पोस्ट, लिखा- 'PM Is Compromised'
Donald Trump on Tariff: ट्रंप के 10% ग्लोबल टैरिफ के बाद कौन सी चीजें होंगी मंहगी? | Trade Deal
Donald Trump on Tariff: व्यापार नीति में भारी फेरबदल!, भारत अब अमेरिका को टैरिफ देगा? | USA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
मध्य प्रदेश
इंदौर: AI समिट में हंगामे के खिलाफ BJYM का मोर्चा, कांग्रेस मुख्यालय पर पथराव, टमाटर-संतरे फेंके
इंदौर: AI समिट में हंगामे के खिलाफ BJYM का मोर्चा, कांग्रेस मुख्यालय पर पथराव, टमाटर-संतरे फेंके
बॉलीवुड
‘टॉक्सिक’ से यश ने वसूली कितनी मोटी फीस? रकम जान कर उड़ जाएंगे होश
‘टॉक्सिक’ से यश ने वसूली कितनी मोटी फीस? रकम जान कर उड़ जाएंगे होश
इंडिया
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
क्रिकेट
PAK vs NZ: अगर बारिश में धुल गया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर-8 का मुकाबला? फिर सेमीफाइनल का क्या होगा समीकरण? जानें
अगर बारिश में धुल गया पाकिस्तान-न्यूजीलैंड का सुपर-8 का मुकाबला? फिर सेमीफाइनल का क्या होगा समीकरण?
राजस्थान
जयपुर: 'धर्म में नहीं लिखा, बस जिद के चलते...', रमजान में BJP ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा
जयपुर: 'धर्म में नहीं लिखा, बस जिद के चलते...', रमजान में BJP ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा
ट्रेंडिंग
Video: दिल्ली में कहां लगता है सबसे महंगा रेंट, मजेदार वीडियो ने इंटरनेट पर छेड़ी बहस, यूजर्स बोले, तुम से ना हो पाएगा
दिल्ली में कहां लगता है सबसे महंगा रेंट, मजेदार वीडियो ने इंटरनेट पर छेड़ी बहस, यूजर्स बोले, तुम से ना हो पाएगा
यूटिलिटी
यूपी के किन शिक्षकों को मिलेगा 5 लाख तक कैशलेस इलाज, इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?
यूपी के किन शिक्षकों को मिलेगा 5 लाख तक कैशलेस इलाज, इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget