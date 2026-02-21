अखिलेश यादव की मिशन 2027 को लेकर गोपनीय रणनीति, इन नेताओं का लेखा-जोखा बना रही सपा

उत्तर प्रदेश में मिशन 2027 को लेकर सियासी सरगर्मियां अभी से तेज हो गई है. सभी राजनीतिक दल चुनाव में जीत हासिल करने के लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसी क्रम में एक गोपनीय तैयारी शुरू की है, जिसके तहत एक ख़ास लिस्ट तैयार करवाई जा रही है. जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं की गतिविधियों को लेखा-जोखा बनाया जा रहा है.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ऐसी लिस्ट बनाने के निर्देश दिए हैं जिनमें उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को शामिल करने को कहा गया है जो अक्सर पार्टी दफ्तर में घूमते या टहलते दिखाई देते हैं और अपना ज़्यादातर समय सपा ऑफिस में चक्कर काटने या फिर केवल चेहरा चमकाने में लगे रहते हैं बजाय इसके वो जमीनी स्तर पर सपा को मजबूत करने का काम करें.

सपा अध्यक्ष ने बनवाई गोपनीय लिस्ट

सपा ने ऐसे नेताओं का एक पूरा लेखा-जोखा बनाया है, जिसमें इन नेताओं की फोटो और फोन नंबर के साथ ये जानकारी भी दर्ज की गई है कि कौन सा कार्यकर्ता कितनी बार पार्टी के दफ़्तर में आया, उसने कितनी बार हाथ मिलाया और वो ज़मीन स्तर पर किस तरह काम कर रहा है. ताकि आगामी चुनाव में ऐसे नेता को ही टिकट मिल सके जो जमीन पर लोगों के बीच रहकर पार्टी को मजबूत कर रहा है.

ऐसे नेताओं का टिकट की दावेदारी से कटेगा पत्ता

सपा की इस रणनीति को 'गणेश परिक्रमा' रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. सपा अध्यक्ष साफ तौर पर इस डेटा के आधार पर 'फील्ड और ऑफ़िस' के अंतर को देखना चाहते है. ताकि चुनाव में किसी ऐसे नेता को टिकट ने मिले जो सिर्फ पार्टी के मुखिया के सामने चेहरा चमकाने के लिए दफ़्तर में ही घूम रहे हैं.

इस लिस्ट के जरिए ऐसे नेताओं की छंटनी कर दी जाएगी तो अपना समय बेवजह के कामों में बिता रहे हैं. जिससे साफ है कि अखिलेश यादव इस बार उम्मीदवारों के चयन को लेकर कोई लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है. चुनाव में ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जो सबका साथ से ज्यादा सबके काम और कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं.

