हरिद्वार में हाईस्कूल हिंदी की परीक्षा में फर्जीवाड़ा, एग्जाम सेंटर पर 8 मुन्ना भाई गिरफ्तार

हरिद्वार जिले के परीक्षा केंद्र पर हाईस्कूल हिंदी बोर्ड परीक्षा के दौरान बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. कक्ष निरीक्षक की सतर्कता से आठ ‘मुन्ना भाई’ पकड़े गए, जो असली अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा दे रहे थे. आरोपियों में चार छात्र और चार छात्राएं शामिल हैं.

जानकारी के अनुसार, परीक्षा शुरू होने से पहले उपस्थिति जांच के दौरान कक्ष निरीक्षक को कुछ अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड पर लगी तस्वीर और वास्तविक परीक्षार्थी के चेहरे में संदेह हुआ. गहन सत्यापन और पूछताछ के बाद मामला खुल गया. जांच में पाया गया कि एडमिट कार्ड में फोटो बदलकर दूसरे छात्रों को परीक्षा में बैठाया गया था.

केंद्र व्यवस्थापक को तत्काल सूचना दी गई, जिसके बाद सभी संदिग्धों को अलग कक्ष में बैठाकर पूछताछ की गई. एक-एक कर चार छात्र और चार छात्राएं बेनकाब हो गए. सभी की उत्तर पुस्तिकाएं तुरंत जब्त कर सील कर दी गईं और उन्हें गोपनीय अनुभाग को भेज दिया गया है.

मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपियों को हिरासत में ले लिया. पुलिस अब इस पूरे फर्जीवाड़े के नेटवर्क की जांच में जुट गई है. प्रारंभिक आशंका है कि इसके पीछे संगठित गिरोह सक्रिय हो सकता है, जो पैसे लेकर बोर्ड परीक्षाओं में ‘डमी कैंडिडेट’ बैठाने का काम करता है.

शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र की निगरानी व्यवस्था की भी समीक्षा शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

