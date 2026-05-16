हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहरदोई में कलश यात्रा के दौरान बड़ा हादसा, गंगा में डूबने से दो बच्चों की मौत

हरदोई में कलश यात्रा के दौरान बड़ा हादसा, गंगा में डूबने से दो बच्चों की मौत

Hardoi News In Hindi: म्योरा के दो बच्चों की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. मासूमों के शव गांव पहुंचते ही परिवारों में चीख-पुकार मच गई. मां-बाप बदहवास हो गए और गांव की आंखें नम हो उठीं.

By : रंजीत कुमार सिंह, हरदोई | Updated at : 16 May 2026 08:27 AM (IST)
Preferred Sources


उत्तर प्रदेश के हरदोई में  बिलग्राम क्षेत्र में भागवत कथा की कलश यात्रा उस वक्त मातम में बदल गई, जब नोखेपुरवा गंगा घाट पर स्नान के दौरान पांच बच्चे अचानक गहरे पानी और तेज बहाव की चपेट में आ गए. बच्चों को डूबता देख घाट पर चीख-पुकार मच गई. मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर स्नेहा (12) पुत्री महेंद्र, सोनम (11) पुत्री सोनू और अंशी (14) पुत्री राकेश को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन संध्या पुत्री रविशंकर और ओमजी पुत्र राजेश गंगा की तेज धार में बह गए.

हादसे की सूचना मिलते हेई पुलिस और प्रशासन की टीम  मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कराया.  स्थानीय गोताखोरों और पुलिस ने देर शाम तक सर्च अभियान चलाया, जिसमें 14 वर्षीय संध्या का शव बरामद कर लिया गया. वहीं ओमजी का कोई सुराग नहीं मिलने पर पूरी रात SDRF और गोताखोरों की टीम गंगा में तलाश करती रही. बुधवार सुबह कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद SDRF टीम ने घटनास्थल से कुछ दूरी पर ओमजी का शव भी बरामद कर लिया.

यह भी पढ़ें: आज हरिद्वार में होगा प्रतीक यादव का अस्थि विसर्जन, अपर्णा यादव और दोनों बेटियां भी जाएंगी परिवार के साथ

परिवार में कोहराम 

एक ही गांव म्योरा के दो बच्चों की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. मासूमों के शव गांव पहुंचते ही परिवारों में चीख-पुकार मच गई. मां-बाप बदहवास हो गए और गांव की आंखें नम हो उठीं. जिस कलश यात्रा में लोग श्रद्धा और खुशी के साथ शामिल हुए थे, वही कुछ ही पलों में दो परिवारों के लिए जिंदगीभर का दर्द बन गई.

पुलिस ने शुरू की जांच 

उधर हादसे के बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है. इसके साथ ही हादसे की जांच शुरू कर दी है. पुलिस इसे हादसा मानकर ही जांच कर रही है. इसके साथ ही पुलिस ने नदी व तालाब में स्नान आदि जगहों पर विशेष सतर्कता की अपील ग्रामीणों से की है.

यह भी पढ़ें: महोबा में एक ही गांव में दो लोगों ने खाया जहर, महिला की मौत, युवक की हालत गंभीर

Published at : 16 May 2026 08:27 AM (IST)
Tags :
Hardoi News Accident News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरदोई में कलश यात्रा के दौरान बड़ा हादसा, गंगा में डूबने से दो बच्चों की मौत
हरदोई में कलश यात्रा के दौरान बड़ा हादसा, गंगा में डूबने से दो बच्चों की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा में एक ही गांव में दो लोगों ने खाया जहर, महिला की मौत, युवक की हालत गंभीर
महोबा में एक ही गांव में दो लोगों ने खाया जहर, महिला की मौत, युवक की हालत गंभीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भदोही में माफिया विजय मिश्रा परिवार को बड़ा झटका, पत्नी-बेटे समेत कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
भदोही में माफिया विजय मिश्रा परिवार को बड़ा झटका, पत्नी-बेटे समेत कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आज हरिद्वार में होगा प्रतीक यादव का अस्थि विसर्जन, अपर्णा यादव और दोनों बेटियां भी जाएंगी परिवार के साथ
आज हरिद्वार में होगा प्रतीक यादव का अस्थि विसर्जन, अपर्णा यादव और दोनों बेटियां भी जाएंगी परिवार के साथ
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 7 फेरों से पहले खौफनाक हादसा ! | Crime News
Petrol-Diesel Price Hike | Janhit with Chitra Tripathi: महंगाई का 'जेब जलाओ' मिशन चालू! | Inflation
Bharat Ki Baat : सरकार ने माना..'नीट पेपर लीक हुआ' | NEET Paper Leak | CBI | Dharmendra Pradhan
Petrol-Diesel Price | Sandeep Chaudhary: पेट्रोल-डीजल के बाद बढ़ेंगे LPG के दाम? | Inflation News
Petrol-Diesel CNG Price Hike: आम आदमी को महंगाई का करंट, CNG की कीमतें बढ़ी | Inflation News | Delhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NEET Paper Leak: नीट पेपर लीक मामले का मास्टमाइंड पीवी कुलकर्णी अरेस्ट, CBI जांच में अब तक क्या पता चला?
NEET पेपर लीक मामले का मास्टमाइंड पीवी कुलकर्णी अरेस्ट, CBI जांच में अब तक क्या पता चला?
दिल्ली NCR
दिल्ली को नहीं मिलेगी गर्मी से कोई राहत, बढ़ता तापमान करेगा परेशान, जानें आज का मौसम
दिल्ली को नहीं मिलेगी गर्मी से कोई राहत, बढ़ती गर्मी करेगी परेशान, बरतें सावधानी
विश्व
ट्रंप के डेलीगेशन ने कचरे के डिब्बे में फेंके चीनी गिफ्ट, एयरफोर्स वन के सुरक्षा प्रोटोकॉल ने खींचा ध्यान
ट्रंप के डेलीगेशन ने कचरे के डिब्बे में फेंके चीनी गिफ्ट, एयरफोर्स वन के सुरक्षा प्रोटोकॉल ने खींचा ध्यान
बॉलीवुड
Vicky Kaushal Birthday: बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने आ रही हैं विक्की कौशल की ये 5 बड़ी फिल्में
बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने आ रही हैं विक्की कौशल की ये 5 बड़ी फिल्में
क्रिकेट
BAN vs PAK Second Test Live Streaming: बाबर आजम बाहर, जानें कब और कहां देखें बांग्लादेश-पाकिस्तान मुकाबला
BAN vs PAK Second Test Live Streaming: बाबर आजम बाहर, जानें कब और कहां देखें बांग्लादेश-पाकिस्तान मुकाबला
इंडिया
3 महीने निकल गए, होर्मुज से नहीं आ रहे तेल, सिब्बल बोले- मनमोहन सरकार में हम रहे मंत्री, अब बढे़गी…
3 महीने निकल गए, होर्मुज से नहीं आ रहे तेल, सिब्बल बोले- मनमोहन सरकार में हम रहे मंत्री, अब बढे़गी…
विश्व
Trump China Visit: ट्रंप ने टिकटॉक पर शेयर किया चीन दौरे का वीडियो, अचानक क्यों कर दिया डिलीट? सोशल मीडिया पर मचा बवाल
ट्रंप ने टिकटॉक पर शेयर किया चीन दौरे का वीडियो, अचानक क्यों कर दिया डिलीट? सोशल मीडिया पर मचा बवाल
ऑटो
सिंगर Jubin Nautiyal ने खरीदी सेकंड हैंड BMW i7, जानें कितनी खास है ये लग्जरी इलेक्ट्रिक कार
सिंगर Jubin Nautiyal ने खरीदी सेकंड हैंड BMW i7, जानें कितनी खास है ये लग्जरी इलेक्ट्रिक कार
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
ENT LIVE
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Embed widget