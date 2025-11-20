हरदोई की स्कूल में गैस रिसाव से हड़कंप, 16 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया भर्ती

यूपी के हरदोई संडीला स्थित लायंस पब्लिक स्कूल में गैस रिसाव से 16 बच्चे बीमार और बेहोश हो गए, जिससे हड़कंप मच गया. सभी बच्चों को इलाज के लिए दो निजी अस्पतालों को ले जाया गया, जहां से एक बच्चे को लखनऊ भेजा गया है. डीएम एसपी अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और बच्चों का हाल जाना. डीएम ने बताया कि प्रकरण में जांच की जा रही है और कार्रवाई होगी. घटना का सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए है.

दरअसल, संडीला स्थित लायंस पब्लिक स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब यहां पर गैस की तेज गंध फैलते ही बच्चे घबराकर बाहर भागने लगे. शिक्षकों ने तुरंत सभी बच्चों को कक्षाओं से बाहर निकाला और परिजनों व प्रशासन को सूचना दी. मामले की जानकारी मिलते ही एसडीएम संडीला सीएचसी अधीक्षक सण्डीला फायर ब्रिगेड व पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और डॉक्टरों ने तुरंत प्राथमिक इलाज शुरू किया है.

बीमार बच्चों को कराया गया भर्ती

वहीं स्थिति गंभीर होती देख संडीला लायंस पब्लिक स्कूल विद्यालय प्रशासन ने तुरंत अभिभावकों को सूचना देकर सभी छात्रों को घर भेज दिया और घटना के बाद स्टाफ के हाथ-पांव फूल गए. इस घटना में प्रभावित बच्चों में यशी गुप्ता, तान्या, दीपाली, लायबा, आराध्या, अनुष्का, इल्मा, निहालिका, स्तुति गुप्ता पुत्री मिथलेश कुमार, संस्कृति गुप्ता, प्राची, वर्णिका और अंजनी को नगर के आर.बी. हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने अंजनी को गंभीर हालत के चलते उच्च स्तरीय इलाज हेतु लखनऊ रेफर कर दिया है.

अधिकारियों ने बीमार बच्चों का जाना हाल

वहीं एसडीएम संडीला व सीओ व बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद हैं, जबकि एहतियातन मीडिया एवं आम लोगों को अस्पताल परिसर में प्रवेश से रोक दिया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही डीएम अनुनय झा व एसपी अशोक कुमार मीणा भी मौके पर पहुंचे जिन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती बच्चों से उनका स्वास्थ्य जाना है.

डीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना प्राप्त हुई की लायंस पब्लिक स्कूल में कुछ बच्चों द्वारा जिसके क्रम में जॉइंट मजिस्ट्रेट और सीओ द्वारा तत्काल संज्ञान में लेते हुए सभी बच्चों को अस्पताल भेजा गया, लगभग 16 ऐसी बच्चियां थी जो इफेक्ट अभी सभी स्टेबल है. एक बच्ची को केजीएमयू रेफर किया गया है. कप्तान और मेरे द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया है, उसके बाद हम लोग स्कूल भी जा रहे हैं, उसके बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी.