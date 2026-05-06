हरदोई में मासूम की दरिंदगी के बाद हत्या का खुलासा, 50 हजार का इनामी मुठभेड़ में ढेर

उत्तर प्रदेश के हरदोई के मल्लावां थाना क्षेत्र के ग्राम मटियामऊ में मंगलावर (5 मई ) को मिले 7 वर्षीय मासूम के शव के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सनसनीखेज खुलासा किया है.मुठभेड़ के दौरान 50 हजार के इनामी की मौत हो गयी. आरोपी ने बालक के साथ कुकर्म कर हत्या की थी और घटना को मोड़ने के लिए चोरी के सिम से फिरौती मांगी थी.

बच्चे के अपहरण और हत्या के मामले से पूरे इलाके में सनसनी फ़ैल गयी थी. उधर बच्चे की मौत से परिजनों में भी कोहराम मच गया था. जिस पर पुलिस ने आरोपी की धडपकड़ के लिए अभियान चला रखा था. और आज सुबह मुठभेड़ में मार गिराया.

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बुधवार सुबह हुई मुठभेड़

एसपी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि बुधवार सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में 50,000 रुपये का इनामी मुख्य अभियुक्त मेहनूर उर्फ नूर मारा गया. इस गोलीबारी में एसओजी (SOG) प्रभारी राजेश कुमार भी घायल हुए हैं. पुलिस की प्राथमिक जांच के अनुसार, मामला अपहरण के बाद दुष्कर्म और फिर हत्या का प्रतीत हो रहा है. आरोपी ने पकड़े जाने से बचने और जांच को भटकाने के लिए चोरी के सिम कार्ड से परिजनों को फिरौती का फोन भी किया था, ताकि मामला केवल अपहरण का लगे.

आरोपी पर 50 हजार का इनाम था

कल मंगलवार को मक्का के खेत में बालक का शव मिलने के बाद आईजी लखनऊ रेंज द्वारा आरोपी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. बुधवार को घेराबंदी के दौरान थाना मल्लावां पुलिस और एसओजी टीम पर आरोपी ने फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में आरोपी मेहनूर निवासी कन्नौज गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे सीएचसी मल्लावां से जिला अस्पताल हरदोई रेफर किया गया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

मुठभेड़ में एसओजी प्रभारी राजेश कुमार को भी गोली लगी है, जिनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है. पुलिस ने मौके से अभियुक्त के पास से एक 32 बोर की पिस्टल, एक .315 बोर का तमंचा, एक मोटरसाइकिल और भारी मात्रा में जिंदा व खोखा कारतूस बरामद किए हैं.

आरोपी पर एक दर्जन मामले थे

पुलिस के अनुसार, मारे गए अपराधी मेहनूर पर विभिन्न जिलों में करीब एक दर्जन आपराधिक मामले दर्ज थे. उच्चाधिकारियों और फील्ड यूनिट ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

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