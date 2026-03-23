हापुड़ में जिंदा सांप हाथ में पकड़कर अस्पताल पहुंचा युवक, कहा- 'इसी ने काटा है मुझे बचा लो...'

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडHapur News: जिंदा सांप हाथ में पकड़कर अस्पताल पहुंचा युवक, कहा- 'इसी ने काटा है मुझे बचा लो...'

Hapur News: जिंदा सांप हाथ में पकड़कर अस्पताल पहुंचा युवक, कहा- 'इसी ने काटा है मुझे बचा लो...'

Hapur News In Hindi: हापुड़ में एक युवक को सांप ने काट लिया, जिसके बाद युवक ने बिना डरे उस सांप को पकड़ लिया और उसे लेकर अस्पताल पहुँच गया. सांप को देखकर अस्पताल में भी हड़कंप मच गया.

By : विपिन शर्मा, हापुड़ | Updated at : 23 Mar 2026 10:45 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई हैं, जहां स्विमिंग में नहाने उतरे युवक को एक सांप ने काट लिया. जिसके बाद युवक ने बिना कोई शोर मचाए उस सांप को पकड़ लिया और उसे लेकर सीधा अस्पताल पहुँच गया ताकि उसका इलाज हो सके. युवक के हाथ में सांप को देखकर अस्पताल में भी हड़कंप मच गया. 

बताया जा रहा है कि मेरठ के धौलड़ी रसूलपुर का रहने वाला साजिद अपने ननिहाल रतनपुरा (हापुड़) आया था. रविवार की दोपहर ये साजिद अपने दोस्तों के साथ गर्मी से राहत पाने के लिए गाँव के ही पास बने स्विमिंग पूल में नहाने गया था, इसी दौरान स्विमिंग पूल में एक सांप ने अचानक उसे डस लिया. 

सांप को पकड़कर अस्पताल पहुंचा साजिद

साजिद को जैसे ही सांप के काटने का एहसास हुआ, तो उसने न तो कोई शोर मचाया और न ही कोई हंगामा किया बल्कि फुर्ती दिखाते हुए उसे काटने वाले सांप को ही पकड़ लिया, जिसके बाद सांप की ही जान पर बन आई. साजिद बिना डरे सांप को अपने हाथ में लेकर सीधा अस्पताल पहुंच गया. 

अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जब साजिद हाथ में जिंदा सांप लेकर दाखिल हुआ, तो डॉक्टरों और तीमारदारों के होश उड़ गए. जिसके बाद साजिद डॉक्टर के पास पहुंचा और कहा कि सांप दिखाते हुए कहा कि डॉक्टर साहब, इसी सांप ने मुझे काटा है, अब मेरा इलाज कर दो. 

सांप को देखकर अस्पताल में मचा हड़कंप

अस्पताल में मौजूद एक कर्मचारी ने समझदारी दिखाते हुए उस सांप को एक डिब्बे में बंद कर दिया. जिसके बाद साजिद का इलाज शुरू किया गया. डॉक्टरों ने साजिद को प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. साजिद की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है. बाद में सांप को भी सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है. 

ये घटना अब आसपास के इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. जिस तरह से साजिद सांप को हाथ में पकड़कर अस्पताल पहुंच गया लोग उसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. 

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Published at : 23 Mar 2026 10:45 AM (IST)
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