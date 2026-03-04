हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Hapur News: हापुड़ में होली पर लड़की से अभद्रता, दो पक्षों के बीच जमकर हुई पत्थरबाजी, कई घायल

Hapur News: हापुड़ में होली पर लड़की से अभद्रता, दो पक्षों के बीच जमकर हुई पत्थरबाजी, कई घायल

Hapur News In Hindi: हापुड़ में होली पर बवाल की खबर आ रही है. इस बीच दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ है. इसमें आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं.

By : विपिन शर्मा, हापुड़ | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 04 Mar 2026 11:04 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में होली के दिन दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ. बताया जा रहा है कि यादव और दलित समाज के लोग आमने-सामने आ गए और दोनों ही पक्षों के बीच पहले पथराव हुआ और उसके बाद लाठी डंडो से मारपीट हुई. 

इस मारपीट और पथराव में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं. बताया जा रहा है कि यह विवाद दोनों पक्षों के बीच दुकान पर सामान लेने गई दलित समाज की एक नाबालिग लड़की को सामान दिए जाने से इनकार करने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जाने पर शुरू हुआ था. 

गांव में पुलिस बल तैनात

स्थिति को देखते हुए गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और उपद्रव करने वाले दोनों ही पक्षों से जुड़े लोगों की तलाश में पुलिस जुट गई है. जानकारी के अनुसार सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव सिखेड़ा के मजरा नयाबसा में एक दलित समाज की नाबालिग बच्ची गांव में ही एक यादव समाज के व्यक्ति की दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए पहुंची थी. 

दुकानदार ने दलित युवती से की अभद्रता

आरोप है कि दुकानदार ने न सिर्फ नाबालिग बच्ची को सामान देने से इंकार कर दिया, बल्कि उसे अपमानजनक और जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया. इसकी जानकारी जब बच्ची ने अपने परिवारी जनों को दी, तो दलित समाज के लोग काफी संख्या में इकट्ठे होकर पहुंच गए.

इससे गांव में तनाव का माहौल बन गया और देखते ही देखते यादव और दलित समाज दोनों ही पक्ष के लोग आमने-सामने आ गए. दोनों पक्षों के बीच पहले तो जमकर पथराव हुआ और फिर उसके बाद लाठी डंडे भी चले. जिसमें दो नाबालिग बच्चों सहित करीब 6 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है. 

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस 

इलाके में पथराव और मारपीट होने से हड़कंप मच गया. इसकी जानकारी जब सिंभावली थाने की पुलिस को हुई, तो सूचना मिलते ही भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया. 

पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और गांव में उपद्रव करने वाले दोनों ही समुदाय के शरारती तत्वों की तलाश करनी शुरू कर दी. इस मामले में दलित समाज की ओर से तहरीर दी गई है, जिस पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है.

Published at : 04 Mar 2026 11:04 PM (IST)
Hapur News UP NEWS UP Police
Embed widget