हापुड़ में साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने तीन शातिर किए गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में थाना हाफिजपुर पुलिस ने साइबर ठगी के एक शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है. जिसमें गेमिंग एप और ट्रेडिंग के नाम पर भारत के विभिन्न राज्यों में करीब एक करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने वाले तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया.

पुलिस ने आरोपी के पास से नकदी, मोबाइल फोन, चेकबुक, बैंक पासबुक और अवैध तमंचा सहित कई सामान बरामद किए हैं. तीनों को जेल भेज दिया गया है. ये गैंग फर्जी फर्म के नाम पर करंट अकाउंट खुलवाते थे. यही नहीं अब तक ये लोग एक करोड़ से अधिक की ठगी कर चुके हैं.

स्थानीय निवासियों की शिकायत पर हुआ खुलासा

एएसपी हापुड़ विनीत भटनागर ने बताया कि हाफिजपुर थाना पुलिस को स्थानीय निवासियों की शिकायत मिली थी कि फर्जी फर्म के नाम पर चालू खाता खुलवाकर गेमिंग एप और ट्रेडिंग के बहाने लोगों को ठगा जा रहा है. साइबर सेल की सहायता से गहन जांच और ट्रैकिंग के बाद टीम ने ब्रजनाथपुर नहर पुल पटरी के पास नाकाबंदी की. वहां से तीनों शातिर युवकों को धर दबोचा गया.

पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी हरीश पुत्र ब्रज सिंह (निवासी ब्रजनाथपुर, हापुड़), विशाल पुत्र सुभाष (निवासी पुराना आर्य नगर, गाजियाबाद) और जुनैद पुत्र नईम (निवासी चाहकमाल, पुराना बाजार, हापुड़) ने पूछताछ में कबूल किया कि वे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) और पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल कर अपनी पहचान छिपाते थे. इससे वे उत्तर प्रदेश के अलावा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भोले-भाले लोगों को फंसाते थे.

एक करोड़ से ज्यादा की ठगी, 39 पीड़ितों का आकलन

पूछताछ में सामने आया कि इस गिरोह ने विभिन्न राज्यों में करीब एक करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की है. पुलिस फिलहाल 39 अन्य पीड़ितों के निवेशों का आकलन कर रही है. आरोपी फर्जी ऐप्स के जरिए निवेश का लालच देकर पैसे ऐंठते थे और बाद में गायब हो जाते थे. एएसपी भटनागर ने चेतावनी दी कि साइबर ठगी के ऐसे मामलों में हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत शिकायत करें.

नकदी और तमंचा बरामद

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से 9,750 रुपये नकदी, तीन मोबाइल फोन, दो चेकबुक, तीन बैंक पासबुक, आधार कार्ड और एक अवैध तमंचा सहित कारतूस बरामद किए. ये सामान ठगी के नेटवर्क को चलाने और हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे. हाफिजपुर थाना प्रभारी मनीष चौहान और साइबर सेल प्रभारी उपनिरीक्षक प्रबल कुमार पंकज की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया.

एएसपी विनीत भटनागर ने कहा कि हम साइबर सेल के साथ मिलकर ऐसी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं. पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जांच जारी रहेगी.