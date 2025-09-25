राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुरुवार 25 सितंबर को कृष्ण नगरी मथुरा आ रही हैं. उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा का बेहद कड़ा इंतजाम किया है. चप्पे-चप्पे पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए आज मथुरा और वृंदावन के सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई हैं.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे की तैयारियों को लेकर अधिकारियों ने जानकारी दी हैं. उन्होंने कहा कि चप्पे-चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं. शहर के अधिकांश रास्तों पर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

मथुरा-वृंदावन में आज बंद रहेंगे स्कूल

राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए मथुरा और वृंदावन में सभी स्कूलों में आज छुट्टी का ऐलान किया हैं. इस दौरान जनपद में कक्षा एक से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे. छात्रों को आने-जाने में परेशानी और उनकी सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है. इस संबंध में सभी विभागों को पहले ही जानकारी दे दी गई है.

जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति की यात्रा के मद्देनजर मथुरा और वृंदावन में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. उन्होंने बताया कि राज्य पुलिस के 4000 जवानों एवं अधिकारियों सहित प्रांतीय सशस्त्र बल (पीएसी) की भी आठ कंपनियों (करीब 1000 जवान) को तैनात किया गया है.

मथुरा में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम

दिल्ली से भी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी व सुरक्षाकर्मी अपनी-अपनी भूमिका का सक्रिय रूप से निर्वहन कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति के आगमन से लेकर कार्यक्रम स्थलों तक, चप्पे-चप्पे की निगरानी की जाएगी. सभी आने-जाने वाले मार्गों पर सुरक्षा बलों की विशेष तैनाती होगी.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति की यह निजी धार्मिक यात्रा होने के कारण मुख्यमंत्री के स्थान पर राज्य के कैबिनेट मंत्री चौ. लक्ष्मीनारायण राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे. वह सुबह वृंदावन रोड स्टेशन पर अधिकारियों के साथ स्वागत के लिए पहुंचेंगे.

गोंडा में BJP विधायक और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के समर्थक भिड़े, जमकर हुई मारपीट और पत्थरबाजी