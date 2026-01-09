हापुड़ में पुलिस के हत्थे चढ़े चोर, 618 KG तांबे की तार, कैश और ट्रैक्टर बरामद

यूपी के जनपद हापुड़ में धौलाना थाने की पुलिस ने तांबे के 618 किलो तार सहित पांच चोरों को गिरफ्तार किया है. चोरों द्वारा धौलाना थाना क्षेत्र में एक निर्माणाधीन सर्वोकॉन फैक्ट्री से 650 किलो तांबे के तारों के तीन बंड़ल चोरी किये गये थे. पकड़े गये चोर शातिर किस्म के अपराधी हैं.



पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि पकड़े अपराधियों के खिलाफ जिले के अलग-अलग थानों में चोरी के कई मामले दर्ज हैं. पुलिस ने इनके पास से चोरी में प्रयुक्त एक ट्रैक्टर और 7500 रुपये नकदी भी बरामद की है. पुलिस ने शातिर चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. जानकारी के अनुसार, धौलाना थाने की पुलिस पुठ्ठी मोड़ के पास चेकिंग कर रही थी. तभी पुलिस ने एक ट्रैक्टर सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है.

आरोपियों पर पूर्व में अलग-अलग थानों में दर्ज हैं कई मामले

एएसपी हापुड़ विनीत भटनागर ने बताया कि पकड़े गये चोर शातिर किस्म के अपराधी हैं. इनके खिलाफ हापुड़ जिले के अलग-अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं. पकड़े गये चोरों ने पूछताछ में अपने नाम मुश्ताक उर्फ मुस्ते, शमशाद पुत्र फारूख, अनुज पुत्र सुंदर, आसिफ पुत्र निजाकत और उस्मान उर्फ भूरे बताया है.

सर्वोकॉन फैक्ट्री से चोरी किए थे तांबे के तारों के तीन बंडल

पकड़े गये चोरों ने बताया कि 3 और 4 जनवरी की रात्रि में कोहरे का फायदा उठाते हुए उनके द्वारा धौलाना थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रीज एरिया फेज 3 में एक निर्माणाधीन सर्वोकॉन फैक्ट्री से तांबे के तारों के तीन बंडल चोरी किये गये थे. तारों का वजन करीब 650 किलो था. चोरी की इस घटना के बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई थी.

618 किलो तांबे की तार व 7500 नकदी बरामद

पुलिस ने पांच शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 618 किलो तांबे का तार तथा घटना में प्रयुक्त एक ट्रैक्टर को बरामद कर लिया. पकड़े गये चोरों के पास से 7500 रुपये की नकदी भी बरामद हुई है. शातिर चोरों के खिलाफ हापुड़ के अलग-अलग थानों में मुकद्दमे दर्ज हैं और यह घटना स्थल के पास ही गांव में रहते थे, जहां से इनके द्वारा फैक्ट्री की रैकी की गई और बाद में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया.