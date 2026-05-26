गाजियाबाद में टोल प्लाजा पर अब से बजेंगे देशभक्ति गीत और भजन, जाम में फंसे तो नहीं होंगे बोर

गाजियाबाद में अगर आप किसी टोल प्लाजा से गुजरे और वाहनों की कतार हुई तो भी आप बोर नहीं होंगे. क्योंकि वहां आपको राष्ट्रभक्ति के गीत और भजन सुनाई देंगे. उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश गाजियाबाद के जिला अधिकारी ने इसे लागू कर दिया है. यहीं नहीं डीएम ने खुद इन टोल प्लाजा पर जाकर इसकी जांच की है.

सीएम योगी के निर्देश का पालन किया जा रहा है या नहीं इसकी जाँच के लिए गाजियाबाद के जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ख़ुद जाँच के लिए पहुंचे. डीएम ने ईस्टर्न पेरिफेरल नेशनल हाईवे में गाजियाबाद में बने दुहाई इंटर चेंज पर जाँच की. इसके साथ ही उन्होंने टोल प्लाजा पर बेसिक सुविधाएं जैसे शौचालय आदि का निरीक्षण किया.

गाजियाबाद डीएम ने किया निरीक्षण

डीएम ने टोल प्लाजा अधिकारियों को आदेश दिए की शौचालय हमेशा खुले रहे और उनकी साफ और स्वच्छता का ख़ास ध्यान रखा जाए. डीएम ने टोल प्लाजा के आसपास साफ-सफाई रखने को कहा. डीएम रविंद्र कुमार ने इस दौरान यहां एक पौधारोपण भी किया.

टोल प्लाजा पर बजेंगे देशभक्ति गीत

जिलाधिकारी ने यह बात भी सुनिश्चित की कि कभी कभार टोल टैक्स पर जो अनाउंसमेंट हुआ करता था वहां लगातार भजन और राष्ट्रभक्ति के गीत बजेंगे. साथ ही जब अनाउंसमेंट करना जरूरी होगा तो अनाउंसमेंट किया जाएगा. लेकिन, बाकी समय में देशभक्ति गीत बजेंगे ताकि लोगों के अंदर देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास रहे.

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गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया की मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जितने भी प्रदेश में टोल प्लाजा हैं उन सभी टोल प्लाजा पर अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए. इसी को लेकर जितने भी नेशनल हाईवे पर शौचालय बने रहते हैं वह हमेशा खुला रहे साफ रहे स्वच्छ रहें साथ ही टोल टैक्स पर अब भजन और राष्ट्रभक्ति के गीतों से प्रेरित किया जाए.

उन्होंने कहा कि इसी को लेकर नेशनल हाईवे के अधिकारियों के साथ हमने यह किया है कि जनपद में 6 टोल प्लाजा है सभी पर राष्ट्रभक्ति के गीत बजेंगे.

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