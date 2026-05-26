हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजियाबाद में टोल प्लाजा पर अब से बजेंगे देशभक्ति गीत और भजन, जाम में फंसे तो नहीं होंगे बोर

गाजियाबाद में टोल प्लाजा पर अब से बजेंगे देशभक्ति गीत और भजन, जाम में फंसे तो नहीं होंगे बोर

Ghaziabad Toll Plaza: गाजियाबाद जिलाधिकारी ने कहा कि टोल टैक्स पर कभी-कभी जो अनाउंसमेंट हुआ करता था वहां लगातार भजन और राष्ट्रभक्ति के गीत बजेंगे. जरूरी हुआ तो अनाउंसमेंट भी होगी.

By : विपिन तोमर | Updated at : 26 May 2026 02:33 PM (IST)
Preferred Sources

गाजियाबाद में अगर आप किसी टोल प्लाजा से गुजरे और वाहनों की कतार हुई तो भी आप बोर नहीं होंगे. क्योंकि वहां आपको राष्ट्रभक्ति के गीत और भजन सुनाई देंगे. उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश गाजियाबाद के जिला अधिकारी ने इसे लागू कर दिया है. यहीं नहीं डीएम ने खुद इन टोल प्लाजा पर जाकर इसकी जांच की है. 

सीएम योगी के निर्देश का पालन किया जा रहा है या नहीं इसकी जाँच के लिए गाजियाबाद के जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ख़ुद जाँच के लिए पहुंचे. डीएम ने ईस्टर्न पेरिफेरल नेशनल हाईवे में गाजियाबाद में बने दुहाई इंटर चेंज पर जाँच की. इसके साथ ही उन्होंने टोल प्लाजा पर बेसिक सुविधाएं जैसे शौचालय आदि का निरीक्षण किया.

गाजियाबाद डीएम ने किया निरीक्षण

डीएम ने टोल प्लाजा अधिकारियों को आदेश दिए की शौचालय हमेशा खुले रहे और उनकी साफ और स्वच्छता का ख़ास ध्यान रखा जाए. डीएम ने टोल प्लाजा के आसपास साफ-सफाई रखने को कहा. डीएम रविंद्र कुमार ने इस दौरान यहां एक पौधारोपण भी किया. 

टोल प्लाजा पर बजेंगे देशभक्ति गीत

जिलाधिकारी ने यह बात भी सुनिश्चित की कि कभी कभार टोल टैक्स पर जो अनाउंसमेंट हुआ करता था वहां लगातार भजन और राष्ट्रभक्ति के गीत बजेंगे. साथ ही जब अनाउंसमेंट करना जरूरी होगा तो अनाउंसमेंट किया जाएगा. लेकिन, बाकी समय में देशभक्ति गीत बजेंगे ताकि लोगों के अंदर देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास रहे. 

मेरठ में छात्रवृत्ति के नाम पर बड़ा खेल! दो कमरों के मदरसे में 5500 छात्र दिखाकर डकारे करोड़ों रुपये

गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया की मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जितने भी प्रदेश में टोल प्लाजा हैं उन सभी टोल प्लाजा पर अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए. इसी को लेकर जितने भी नेशनल हाईवे पर शौचालय बने रहते हैं वह हमेशा खुला रहे साफ रहे स्वच्छ रहें साथ ही टोल टैक्स पर अब भजन और राष्ट्रभक्ति के गीतों से प्रेरित किया जाए. 

उन्होंने कहा कि इसी को लेकर नेशनल हाईवे के अधिकारियों के साथ हमने यह किया है कि जनपद में 6 टोल प्लाजा है सभी पर राष्ट्रभक्ति के गीत बजेंगे. 

प्रयागराज में SSC GD परीक्षा में बवाल, गुस्साए अभ्यार्थियों ने एग्ज़ाम सेंटर में की तोड़फोड़, लगाया जाम

Published at : 26 May 2026 02:33 PM (IST)
Tags :
Toll Plaza Ghaziabad News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में टोल प्लाजा पर अब से बजेंगे देशभक्ति गीत और भजन, जाम में फंसे तो नहीं होंगे बोर
गाजियाबाद में टोल प्लाजा पर अब से बजेंगे देशभक्ति गीत और भजन, जाम में फंसे तो नहीं होंगे बोर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'भगत दा' को मिला पद्म भूषण, एक साधारण टीचर से बने मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक का जानिए सफर
'भगत दा' को मिला पद्म भूषण, एक साधारण टीचर से बने मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक का जानिए सफर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा में जिप लाइन हादसे में 16 साल के किशोर की मौत, 45 फीट ऊपर से गिरा; दो आरोपी गिरफ्तार
आगरा में जिप लाइन हादसे में 16 साल के किशोर की मौत, 45 फीट ऊपर से गिरा; दो आरोपी गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बागपत में बिजली मैकेनिक की गर्दन तोड़कर हत्या, पैसे देने के बहाने बुलाकर वारदात को दिया अंजाम
बागपत में बिजली मैकेनिक की गर्दन तोड़कर हत्या, पैसे देने के बहाने बुलाकर वारदात को दिया अंजाम
Advertisement

वीडियोज

Bakra Eid 2026: ठाणे सोसायटी में कुर्बानी को लेकर बवाल | Mumbai News | Thane |
Iran US Israel War Begin?: Trump बनाया ईरान को निशाना |Trump | Netanyahu
Iran US Israel War Begin?: Iran-US Deal पर सस्पेंस! ट्रंप के बयान से तेज हुई चर्चा | Trump |
Breaking | US Iran Ceasefire Update: Donald Trump को बड़ा झटका! | Hormuz Strait
Bihar News: मलमास मेले में बड़ा हादसा, झूले से गिरा युवक गंभीर | Crime | MalmashMela | Mela Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
थलापति विजय अपने दम पर चलाएंगे सरकार, नहीं चलेगी किसी की मनमानी! AIADMK के चौथे विधायक का भी इस्तीफा
थलापति विजय अपने दम पर चलाएंगे सरकार, नहीं चलेगी किसी की मनमानी! AIADMK के चौथे विधायक का भी इस्तीफा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रयागराज में SSC GD परीक्षा में बवाल, गुस्साए अभ्यार्थियों ने एग्ज़ाम सेंटर में की तोड़फोड़, लगाया जाम
प्रयागराज में SSC GD परीक्षा में बवाल, गुस्साए अभ्यार्थियों ने एग्ज़ाम सेंटर में की तोड़फोड़, लगाया जाम
इंडिया
ओडिशा के कालाहांडी में बड़ा हादसा, सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 की मौत, CM ने किया मुआवजे का ऐलान
ओडिशा में बड़ा हादसा, सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 की मौत, CM ने किया मुआवजे का ऐलान
बॉलीवुड
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर रमाकांत दायमा का निधन, 85 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, कई महीनों से थे बीमार
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर रमाकांत दायमा का निधन, 85 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, कई महीनों से थे बीमार
स्पोर्ट्स
IPL 2026: इस पूर्व भारतीय स्टार प्लेयर ने बनाई IPL की ऑल टाइम सुपर टीम, 12 खिलाड़ियों में विराट कोहली को जगह नहीं, देखें
IPL 2026: इस पूर्व भारतीय स्टार प्लेयर ने बनाई IPL की ऑल टाइम सुपर टीम, 12 खिलाड़ियों में विराट कोहली को जगह नहीं, देखें
विश्व
Explained: इजरायल को ताकत देने वाला अब्राहम अकॉर्ड क्या है, ट्रंप क्यों अरब देशों पर साथ देने का बना रहे दबाव?
इजरायल को ताकत देने वाला अब्राहम अकॉर्ड क्या है, ट्रंप क्यों बोले- अरब देशों को साथ देना होगा?
एग्रीकल्चर
Opium Farming : कैसे मिलती है अफीम के खेत की अलॉटमेंट, जानिए किन कागजों की पड़ती है जरूरत, पैसों में खेलता है किसान
कैसे मिलती है अफीम के खेत की अलॉटमेंट, जानिए किन कागजों की पड़ती है जरूरत, पैसों में खेलता है किसान
ट्रेंडिंग
मरने ही वाली थी बिल्ली कि दर्शकों ने बना दिया ‘जिंदगी का जाल’! स्टेडियम में दिखी इंसानियत, वीडियो वायरल
मरने ही वाली थी बिल्ली कि दर्शकों ने बना दिया ‘जिंदगी का जाल’! स्टेडियम में दिखी इंसानियत, वीडियो वायरल
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget