हापुड़ में NH-9 पर हाइड्रा क्रेन में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान, टला बड़ा हादसा

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली लखनऊ हाइवे -9 पर गुरुवार की देर रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां चलते-चलते एक हाइड्रा क्रेन में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरा वाहन जलकर खाक हो गया. चालक ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई.

जानकारी के अनुसार, हाइड्रा दिल्ली लखनऊ एनएच-9 पर पुल के ऊपर से गुजर रही थी, तभी अचानक इंजन के हिस्से से धुआं उठता दिखाई दिया. चालक ने वाहन रोकने की कोशिश की लेकिन इससे पहले ही हाइड्रा में आग धू-धू कर जलने लगा. वहीं, आग की लपटें उठती देख आसपास से गुजर रहे वाहन चालकों ने अपने वाहन रोक लिए, जिससे हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई.

दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू

मौके पर मौजूद लोगों ने स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग को आग की सूचना दी. सूचना मिलते ही पिलखुआ कोतवाली प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. दमकल की दो गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. आग बुझाने के बाद पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को किनारे करवाकर यातायात व्यवस्था को फिर से सुचारू कराया.

दमकल विभाग ने शुरू की जांच

हालांकि, दमकल विभाग का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक कारणों की पुष्टि की जा सकेगी. फिलहाल राहत की बात यह है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

आगजनी की घटनाओं में जनहानि नहीं

उधर, मेरठ मे ब्रह्मपुरी स्थिति एक मकान में गैस सिलेंडर से आग लग गई, हालांकि, मकान मालिक ने समय रहते सिलेंडर घर से बाहर कर दिया. जिस कारण बड़ा हादसा होते टल गया. बताया गया कि यह आग ब्रह्मपुरी स्थिति मुस्कान रस्तोगी के पिता के मकान में लगी थी. मुस्कान रस्तोगी का नाम सौरभ राजपूत हत्याकांड के सुर्खियों में आया था. हापुड़ और मेरठ में हुई घटनाओं में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है.

वाराणसी: दालमंडी में 151 मकानों पर 1 करोड़ 78 लाख का टैक्स बकाया, नगर निगम ने भेजे नोटिस