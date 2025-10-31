वाराणसी: दालमंडी में 151 मकानों पर 1 करोड़ 78 लाख का टैक्स बकाया, नगर निगम ने भेजे नोटिस

वाराणसी का दालमंडी चौड़ीकरण अभियान शुरू किया जा चुका है. लोक निर्माण विभाग की तरफ से चिन्हित 187 भवनो में से पहले दुकान पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है. इसी बीच अब वाराणसी नगर निगम भी दालमंडी के टैक्स बकायदारों पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है. ABP Live को मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी दालमंडी में 151 मकानों पर 1 करोड़ 78 लाख का टैक्स बकाया है.

मकान पानी का टैक्स बकाया

वाराणसी का दालमंडी बाजार पूर्वांचल का सबसे बड़ा थोक मंडी माना जाता है. यहां पर सरकार की तरफ से सड़क चौड़ीकरण अभियान सुगम मार्ग बनाने के लिए शुरू किया जा चुका है. इसी बीच वाराणसी नगर निगम ने दालमंडी के 151 भवन को नोटिस जारी किया है. इन भवनों पर मकान सीवर और पानी टैक्स का कुल 1.78 करोड़ रुपया बकाया है जिनकी बकायदारों से वसूली की जाएगी. वाराणसी नगर निगम ने बताया कि जो बड़े बकायदार होते हैं उनको डिमांड ऑफ नोटिस जारी करने की यह एक प्रक्रिया होती है.

टैक्स जमा न करने पर होगी कुर्की

वाराणसी नगर निगम की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि अगर टैक्स का भुगतान नहीं किया जाता है तो अगली प्रक्रिया कुर्की की होगी. यानी यह तय है की टैक्स का भुगतान न करने पर इन मकानों की कुर्की भी हो जाएगी. अब एक तरफ जहां दालमंडी में लोक निर्माण विभाग की तरफ से ध्वस्तीकरण का कार्य किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दालमंडी के ही दुकानदारों को नगर निगम द्वारा टैक्स बकाया को लेकर दिए जाने वाली नोटिस के बाद चर्चाओं के दौर तेज है.

यूपी में SIR के साथ होगी जातियों की गणना? अखिलेश यादव की इस मांग ने बढ़ाई हलचल