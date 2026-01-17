हापुड़ में वन अधिकारी ने की युवकों की पिटाई, वनकर्मियों को क्यों आया गुस्सा? जानें पूरा मामला

यूपी के हापुड़ में वन अधिकारी और उनकी टीम ने ग्रामीण युवकों की पिटाई कर दी, वनकर्मियों द्वारा पिटाई का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वन अधिकारी मुकेश कांडपाल न सिर्फ दो ग्रामीण युवकों को मार रहे हैं, बल्कि उन्हें गालियां भी दे रहे हैं. बताया गया कि दोनों युवक वन विभाग की टीम द्वारा तेंदुए को पकड़ने के लिए खेत में लगाए गए जाल को खोलकर अंदर घुस गए थे.



दरअसल, यह पूरा मामला हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम हरनाथपुर कोटा का है. यहां हाल ही में एक तेंदुए ने खेत में सिंचाई कर रहे युवक पर हमला बोला था, जिसमें युवक बाल-बाल बच गया था. ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में गांव में पहुंच गई. तेंदुए को पकड़ने के लिए गांव के खेतों में अलग-अलग जगह वन विभाग की टीम ने जाल लगा दिए. देर रात गांव के ही दो युवक जाल खोलकर खेत में घुस गए.

वन अधिकारियों ने की युवकों की पिटाई

जाल खोलकर युवकों के अंदर घुसने की जानकारी जब वन विभाग के वन निरीक्षक मुकेश कांडपाल को हुई, तो वह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गये. उन्होंने दोनों युवकों को मौके से पकड़ लिया और दोनों युवकों की पिटाई करनी शुरू कर दी. पिटाई के साथ-साथ वह ग्रामीण युवकों को गाली देते हुए भी नजर आए. जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि वन रेंजर मुकेश कांडपाल दोनों युवकों को लाठी से मार रहे हैं.

ग्रामीणों ने किया वन कर्मियों का विरोध

युवकों की पिटाई पर ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम का विरोध किया है. वन अधिकारियों का कहना है कि युवकों की लापरवाही उनकी जान के साथ-साथ ग्रामीणों की जान पर भारी पड़ सकती है. वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि वन रेंजर को ग्रामीण युवकों को पीटने का अधिकार किसने दिया. ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या वन रेंजर के खिलाफ आक्रोशित ग्रामीणों की मांग पर वन रेंजर के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या फिर उनके द्वारा दी गई युवकों को सजा को सही ठहराया जाएगा.