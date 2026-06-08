अमेठी में खेत जा रहे बुजुर्ग को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

उत्तर प्रदेश के अमेठी में बदमाशों के हौसले बुलंद है, सोमवार की सुबह खेत जा रहे एक बुजुर्ग को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी. परिजन बुजुर्ग को घायल अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही भतीजे के तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

दरअसल, ये पूरा मामला जिले के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के लोढ़ियावा गांव से सामने आया है. बताया गया कि यहां रहने वाले 70 वर्षीय हीरालाल द्विवेदी आज 8 जून 2026 की सुबह करीब साढ़े पांच बजे खेतो की तरफ जा रहे थे. तभी पीछे से आए बदमाशो ने उन्हें गोली मार दी.

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घटना के बाद मौके से फरार हुए आरोपी

स्थानीय लोगो की सूचना के बाद परिजन मौके पर पहुँचे और बुजुर्ग को लेकर जगदीशपुर ट्रामा सेंटर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हाइवे की घटना होने के कारण हत्यारे मौके से भागने में कामयाब हो गए. एतिहात के तौर पर मौके पर आसपास के कई थानों की पुलिसफोर्स मौजूद है.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

सीओ अतुल कुमार सिंह ने बताया कि आज सुबह लोढ़ियावा गांव के रहने वाले जितेंद्र कुमार द्विवेदी द्वारा 112 पर सूचना दी गई कि उनके ताऊ को गोली मार दी गई है. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है भतीजे की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. मामले की जांच की जा रही है. फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल के साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया.

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