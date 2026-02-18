हापुड़ में BKU अराजनैतिक दल का धरना-प्रदर्शन, किसान नेता ने की आत्मदाह की कोशिश

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से बड़ी खबर सामने आई है. यहां भारतीय किसान यूनियन (BKU) अराजनैतिक दल के नेता किसानों की मांगों को लेकर गढ़ मुक्तेश्वर में गुरूद्वारे चौराहे पर धरना-प्रदर्शन के लिए पहुंचे. यहां सरकार का पुतला फूंकने को लेकर किसान नेताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई. पुलिस के जवान किसी तरह किसान नेताओं के हाथ से पुतला छींनकर भाग गये.

किसान नेताओं और पुलिस में गहमा-गहमी

इसके बाद नाराज भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरनजीत गुर्जर ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने किसान नेता को रोक दिया. हालांकि, इस दौरान किसान नेताओं और पुलिस के बीच जमकर गहमा-गहमी देखने को मिली.

किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन

दरअसल, हापुड़ में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक दल के नेता किसानों की समस्याओं जैसे गन्ने का भुगतान, गांव में सड़क, नाली और खंड़जे आदि के निर्माण को कराए जाने के अलावा अन्य मांगों को लेकर गढ़मुक्तेश्वर में गुरूद्वारे चौराहे पर धरना-प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे. इस धरना-प्रदर्शन में भाकियू अराजनैतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरनजीत सिंह गुर्जर ने पहले ही आत्मदाह की चेतावनी दी थी. जिसके चलते धरना-प्रदर्शन स्थल पर पुलिस-प्रशासन पहले से ही तैनात था.

पुलिस ने किसान नेता को आत्मदाह करने से रोका

बता दें कि किसानों ने सबसे पहले सरकार का पुतला फूंकने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद पुलिस के जवानों ने किसानों से पुतला छींन लिया. भाकियू अराजनैतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरनजीत गुर्जर ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया, जिससे मौके पर गहमा-गहमी के हालात हो गये. हालांकि, किसान नेता अपने को आग के हवाले कर पाता, उससे पहले ही पुलिस ने रोक लिया. किसी तरह पुलिस के जवान किसान नेताओं को समझा-बुझाकर अपने साथ ले गये.

