साल 2025 आज समाप्त होने जा रहा है. बुधवार की रात ठीक 12 बजते ही नए साल 2026 की शुरुआत हो जाएगी.नए साल के स्वागत को लेकर हर ओर उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिल रहा है. लोग अपने-अपने तरीके से नए साल का जश्न मनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं. इसी कड़ी में बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं. खासकर उत्तराखंड का खूबसूरत पर्यटन स्थल चकराता नए साल के जश्न का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है. चकराता के प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट्स पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है.

दिल्ली-एनसीआर सहित आसपास के क्षेत्रों से लोग चकराता पहुंचकर नए साल का जश्न मना रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर की जहरीली हवा और शोरगुल से दूर, पर्यटक चकराता की स्वच्छ आबोहवा और शांत वातावरण में नए साल का स्वागत कर रहे हैं. स्थानीय पुलिस-प्रशासन द्वारा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो.

चकराता में पर्यटकों का उत्साह चरम पर

नए साल को लेकर चकराता में विभिन्न इवेंट्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पर्यटकों का खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. चकराता में पार्किंग की बेहतर व्यवस्था की गई है, जिससे पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है ताकि नए साल का जश्न शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में मनाया जा सके. कुल मिलाकर, नए साल 2026 के स्वागत को लेकर चकराता में रौनक बढ़ गई है और पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

इन जगहों पर भी खासा इंतजाम

उत्तराखंड के अन्य स्थानों पर भी अन्य साल की तैयारी को लेकर तमाम जगह इंतजाम किए गये हैं. इसमें मसूरी, नैनताल के सतह ही भीमताल और हरिद्वार जैसे स्थानों पर विशेष इंतजाम देखने को मिले हैं. नैनीताल और मसूरी जैसे स्थानों पर पार्किंग के लिए जगह भी कम पड़ गयी है.