देहरादून के क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में एक जिम से जुड़ा छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है. फिट एंड फाइन जिम के ट्रेनर नदीम अंसारी पर जिम में ट्रेनिंग के लिए आने वाली एक हिंदू छात्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं. छात्रा का कहना है कि ट्रेनर द्वारा उसके साथ लंबे समय से अश्लील टिप्पणियां की जा रही थीं और आपत्तिजनक इशारों के जरिए उसे परेशान किया जा रहा था.



पीड़िता के अनुसार, जब उसने इस व्यवहार का विरोध किया तो आरोपी ने उसे ब्लैकमेल करने और जबरन संबंध बनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया. छात्रा का आरोप है कि 26 दिसंबर को जिम परिसर के भीतर उसके साथ अश्लील हरकत की गई, जिससे वह भयभीत हो गई. घटना के बाद कई दिनों तक वह डर के माहौल में रही और अंततः साहस जुटाकर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई.

जिम के बाहर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा

मामले की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता क्लेमेंट टाउन स्थित जिम पहुंचे और आरोपी ट्रेनर के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान जिम परिसर में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति भी बन गई. हालांकि पुलिस की मौजूदगी से हालात को काबू में कर लिया गया.

मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी

क्लेमेंट टाउन थाना पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी जिम ट्रेनर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है और पीड़िता द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों की बारीकी से जांच की जा रही है.

पुलिस का स्पष्ट कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और यदि आरोप सही पाए गए तो आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे. वहीं, इस पूरे प्रकरण को लेकर इलाके में चर्चा तेज है और लोग जिम जैसी जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं.