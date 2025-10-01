उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में 'आई लव मोहम्मद' को लेकर जुलूस में इकट्ठा होने का आह्वान करने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने के मामले में कांग्रेस नेता सलीम अहमद समेत छह आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस ने सभी को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया है.

सलीम अहमद किसान कांग्रेस जिला महासचिव के पद पर तैनात है. आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को 'आई लव मोहम्मद' को लेकर जुलूस निकालने के लिए लोगों को आह्वान किया था. जिसमें लोगों को मौदहा कोतवाली इलाके के बड़ा चौराहे में मोहम्मद का जुलूस निकालने के लिए पोस्ट किया गया था.

सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप

एफआईआर में कहा गया है कि मोहम्मद सैफ नाम के युवक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये पोस्ट डालकर लोगों को भड़काने की कोशिश की थी. वो सऊदी अरब में रहता है. इस पोस्ट को सलीम अहमद, आरिफ़ कुरैशी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था जिसमें लोगों को बड़ा चौराहा के पास इकट्ठा होने के लिए कहा गया था.

शिकायत में कहा गया है कि यहां पर लोगों को भड़काकर द्वेष की भावना पैदा कर दंगा कराना चाहते थे. जिसमें आरोपी कांग्रेस नेता सलीम अहमद, आरिफ कुरैशी, मोहम्मद अहसान, अरमान, इमरान, रफीक को धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

कांग्रेस नेता समेत 6 गिरफ़्तार

आरोप है कि इन सभी ने लोगों द्वारा अपने हाथों में लाठी डंडा लाने और विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढावा देने और जानबूझकर धार्मिक सामाजिक सौहार्द खराब करने की कोशिश की गई. ये लोग विभिन्न समुदायों में अपनी बातों का प्रचार कर वैमनस्य पैदा करना चाहते थे.

जिसके बाद यहां के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया है. पुलिस ने कहा कि इलाके में मिश्रित आबादी होने की वजह से सामाजिक सौहार्द ख़राब होने की संभावना बनी हुई है. पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ हाथों में लाठी-डंडा लेकर यहां पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस सभी आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया.

इनके खिलाफ हमीरपुर की मौदहा कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है. जिसके इन सभी को आपसी सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.

