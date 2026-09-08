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हल्द्वानी शुद्धीकरण मामले में अज्ञात पर FIR, निष्पक्ष जांच की मांग

हल्द्वानी के कथित शुद्धीकरण मामले में पहली FIR दर्ज हो गई है. पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. अधिवक्ता अंजू की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 08 Sep 2026 10:10 PM (IST)
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हल्द्वानी के कथित शुद्धीकरण मामले में पहली FIR दर्ज हो गई है. हल्द्वानी कोतवाली में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है. यह विवाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रामलीला मैदान में हुई रैली के बाद कथित तौर पर शुद्धीकरण से जुड़ा हुआ है. इसी मामले को लेकर अधिवक्ता अंजू की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है. नैनीताल के SSP मंजूनाथ टीएस ने कहा कि 'मैडम' अंजू की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ली है. अलग-अलग राजनीति दलों की भी यही मांग थी. 

BNS की धाराओं में FIR दर्ज

जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने मामले में जातिगत भेदभाव, सामाजिक अपमान और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के प्रति घृणा एवं हीनता का भाव रखने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है. बताया गया कि मामले में BNS की धारा 196 और 299 के साथ SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(R) के तहत FIR दर्ज की गई है.

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एसपी क्राइम करेंगे मामले की जांच

बताया गया है कि शुद्धीकरण मामले की जांच एसपी क्राइम डॉ. जगदीश चंद्रा करेंगे. फिलहाल पुलिस अज्ञात आरोपियों की पहचान और पूरे घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की जांच में जुट गई है. शुद्धीकरण मामले में FIR दर्ज होने के बाद हल्द्वानी की सियासत भी गरमा गई है. 

FIR होने पर क्या बोलीं एडवोकेट?

FIR दर्ज होने के बाद एडवोकेट अंजू ने कहा कि उन्होंने किसी व्यक्ति का अपमान करने वाला शुद्धीकरण वाला वीडियो देखा. उन्होंने कहा, "मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं. लेकिन मैंने पुलिस को 15 अगस्त को तहरीर दी थी. लेकिन फिर आज 8 सितंबर को दर्ज हुई है और मैं चाहती हूं कि पुलिस इसमें निष्पक्ष जांच करें."

कांग्रेस का हल्लाबोल

उधर, राजधानी देहरादून में कांग्रेस ने हल्द्वानी शुद्धीकरण मामले में बीजेपी के विरोध में बड़ा प्रदर्शन किया. कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस के समर्थक और कार्यकर्ता परेड ग्राउंड से सीएम आवास कूच करते नजर आए.

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Input By : अंकित साह

About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता ने पत्रकारिता की शुरुआत सतना के एक हिंदी अखबार से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद उन्होंने भोपाल में हिंदी वेबसाइट और न्यूज चैनलों में कंटेंट एडिटर के रूप में काम किया. वर्तमान में वे सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. यहां वे विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरें लिखते हैं. राजनीति और क्राइम की खबरों में उनकी विशेष रुचि है, साथ ही वे समसामयिक मुद्दों को समझने के लिए भी जिज्ञासु रहते हैं.  मध्यप्रदेश के सतना जिले के रहने वाले धीरज को पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव है. धीरज ने बीकॉम से ग्रेजुएशन और एमकॉम से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया है.
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Published at : 08 Sep 2026 09:59 PM (IST)
Tags :
Haldwani News MALLIKARJUN KHARGE UTTARAKHAND NEWS
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