Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'उसकी मूंछें छोटी थीं...' अखिलेश यादव ने मूंछों पर ताव देने वाले CO पर दिया बयान

'उसकी मूंछें छोटी थीं...' अखिलेश यादव ने मूंछों पर ताव देने वाले CO पर दिया बयान

सपा अखिलेश यादव ने कहा कि छात्र जागरूकता अभियान के तहत छात्र सभा के कार्यकर्ता विश्वविद्यालयों और कैंपस में जाएंगे और नई पीढ़ी के छात्रों को समाजवादी विचारधारा से जोड़ने का काम करेंगे.

Written By : अंकुल कौशिक |  Updated at : 08 Sep 2026 02:38 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सीओ सिटी के पद पर तैनात अशोक सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वह मूंछ पर ताव लगाते हुए अखिलेश यादव को बताने की बात कह रहे थे. अब इसे लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है.

लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब सपा चीफ अखिलेश यादव से इसे लेकर सवाल किया तो पूर्व सीएम अखिलेश ने कहा कि उसकी मूंछें छोटी थीं. हालांकि इस वीडियो को लेकर सीओ अशोक सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि उनके वीडियो को क्रॉप करके डाला गया है.

वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नई पीढ़ी और छात्रों को पार्टी से जोड़ने के लिए समाजवादी छात्र सभा के अभियान का ऐलान किया है. सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि छात्र जागरूकता अभियान के तहत छात्र सभा के कार्यकर्ता विश्वविद्यालयों और कैंपस में जाएंगे और नई पीढ़ी के छात्रों को समाजवादी विचारधारा से जोड़ने का काम करेंगे.

अखिलेश यादव ने कहा कि नई पीढ़ी की सोच नई होती है, इसलिए नई सोच और नई विचारधारा के साथ छात्रों के बीच जाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि कैंपस में छात्रों से मिलने वाले सुझावों को समाजवादी पार्टी के घोषणापत्र में शामिल किया जाएगा.

'PDA का मतलब प्रेम, दया और अपनापन'- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने PDA को सामाजिक न्याय से जोड़ते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार पीड़ित, दुखी और अपमानित लोगों को जोड़ने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि PDA का मतलब केवल राजनीतिक समीकरण नहीं, बल्कि प्रेम, दया और अपनापनभी है. उन्होंने कहा कि PDA के लोगों को जोड़कर सामाजिक न्याय का राज स्थापित करने की दिशा में काम किया जाएगा. अखिलेश ने दावा किया कि इसमें किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा और नकारात्मक राजनीति से दूर रहते हुए लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा.

समाजवादी छात्र सभा का संदेश बंधु राष्ट्र बनाने का होगा- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं, उनके लिए समाजवादी छात्र सभा का संदेश बंधु राष्ट्र बनाने काहोगा. उन्होंने कहा कि Gen-Z और नई पीढ़ी के नए विचारों के साथ छात्र सभा युवाओं को जोड़ने का काम करेगी. उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद छात्र संघों के समूह बनाकर छात्रों को भविष्य में विदेशों में भी भेजने और दुनिया के अलग-अलग देशों में स्टूडेंट यूनियन के स्वरूप को समझने की दिशा में प्रयास किया जाएगा.

नीले रंग को लेकर क्या बोले अखिलेश?

अखिलेश यादव ने समाजवादी छात्र सभा के अभियान में नीले रंग को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि ब्लू कलर विचारधारा का रंग है और जीन्स को अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले पहनावे के तौर पर देखा जाता है. उन्होंने कहा कि यह रंग लोगों को जोड़ने का प्रतीक है. अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के लोग अक्सर रंगों से डरते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग भगवान के नाम पर चढ़ावा और चंदा चोरी करते हैं और ऐसे लोगों को उन्होंने 'बहरूपिया' बताया.

और पढ़ें

About the author अंकुल कौशिक

अंकुल कौशिक पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 9 सालों से हैं. इस समय वह एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और वह यूपी डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. इससे पहले अंकुल कौशिक लाइव हिंदुस्तान (HT स्मार्ट), इंडिया न्यूज, वन इंडिया, राजस्थान पत्रिका (Catch News) में न्यूज डेस्क पर काम कर चुके हैं. उन्हें राजनीति पर लिखना बेहद पसंद है. अंकुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से की है.
Read More
Published at : 08 Sep 2026 02:37 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Samajwadi Party UP News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मिशन-27 से पहले अखिलेश ने बदली रणनीति, लाल से नीला हुआ सपा छात्रसभा का ड्रेस कोड
मिशन-27 से पहले अखिलेश ने बदली रणनीति, लाल से नीला हुआ सपा छात्रसभा का ड्रेस कोड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को योगी सरकार का तोहफा, मानदेय में होगी 50% बढ़ोतरी
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को योगी सरकार का तोहफा, मानदेय में होगी 50% बढ़ोतरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'इस्लाम नहीं कबूला तो जान से मार दूंगा..', कानपुर में धर्मांतरण का मामला
'इस्लाम नहीं कबूला तो जान से मार दूंगा..', कानपुर में धर्मांतरण का मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोंडा में घाघरा-सरयू का कहर, खतरे के निशान से ऊपर पानी; 700 गांव प्रभावित
गोंडा में घाघरा-सरयू का कहर, खतरे के निशान से ऊपर पानी; 700 गांव प्रभावित
Advertisement

वीडियोज

BIHAR FLOOD: बिहार में बाढ़ का तांडव! 12 जिलों में 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, गंगा ने तोड़े.....
Delhi Moti Bagh Building Collapse: बंसल ब्रदर्स और 'हत्यारे' सिस्टम का खूनी गठजोड़ !।Sansani
Delhi Building Collapse: सत्य निकेतन इमारत हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने। Moti Bagh।Delhi News
Baba Bageshwar Statement: नवरात्र में NON-VEG पर बवाल!,बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने उठाया मुद्दा
Bharat Ki Baat : एक इमारत गिरी... कितनी मौतें अभी बाकी हैं?। Satya Niketan। Moti Bagh। Delhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
2 KM लंबे जाम में फंसे केंद्रीय मंत्री, गाड़ी से उतरकर खुलवा दिए सारे टोल गेट
2 KM लंबे जाम में फंसे केंद्रीय मंत्री, गाड़ी से उतरकर खुलवा दिए सारे टोल गेट
मध्य प्रदेश
'काजी कैंप पर मिसाइल गिरा दो', भोपाल BJP विधायक के बयान से सियासी बवाल
'काजी कैंप पर मिसाइल गिरा दो', भोपाल BJP विधायक के बयान से सियासी बवाल
इंडिया
राजाओं की तरह विएना की सड़कों पर निकले शशि थरूर, वीडियो वायरल
राजाओं की तरह विएना की सड़कों पर निकले शशि थरूर, वीडियो वायरल
क्रिकेट
सोशल मीडिया पर दिखी केएल राहुल और पार्थ जिंदल की बॉन्डिंग, किया स्पेशल पोस्ट
सोशल मीडिया पर दिखी केएल राहुल और पार्थ जिंदल की बॉन्डिंग, किया स्पेशल पोस्ट
ओटीटी
मोहनलाल की बेटी विस्मया की 'थुडाक्कम' की OTT रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'थुडाक्कम' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
बिहार
सुपौल: मदरसा में खाना खाने के बाद छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, एक की मौत
सुपौल: मदरसा में खाना खाने के बाद छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, एक की मौत
इंडिया
तेलंगाना के मंत्री ने CPR देकर बचाई अधिकारी की जान, वीडियो वायरल
तेलंगाना के मंत्री ने CPR देकर बचाई अधिकारी की जान, वीडियो वायरल
फूड
Arhar Dal: भगोने में कैसे बनाएं अरहर की देसी स्टाइल वाली दाल? खुशबू से खिंचे चले आएंगे लोग
भगोने में कैसे बनाएं अरहर की देसी स्टाइल वाली दाल? खुशबू से खिंचे चले आएंगे लोग
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget