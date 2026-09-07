Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडशुद्धीकरण विवाद: देहरादून में कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार पर निशाना

शुद्धीकरण विवाद: देहरादून में कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार पर निशाना

हल्द्वानी में कथित शुद्धीकरण के मामले को लेकर सोमवार को देहरादून में कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है. कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 07 Sep 2026 11:15 PM (IST)
Preferred Sources

हल्द्वानी में कथित शुद्धीकरण के मामले को लेकर सोमवार को उत्तराखंड की सियासत में जमकर बवाल देखने को मिला, घटना के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने देहरादून में बीजेपी के विरोध में बड़ा प्रदर्शन किया. कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस के समर्थक और कार्यकर्ता परेड ग्राउंड से सीएम आवास कूच करते नजर आए.

कांग्रेस नेताओं ने शुद्धीकरण मामले साझा संस्कृति पर हमला करार दिया है.कांग्रेस के अनुसार, लोकतंत्र में राजनैतिक दलों में असहमति स्वाभाविक है. किसी दल के कार्यक्रम स्थल को अशुद्ध बता कर उसका शुद्धीकरण करवाना समाज में विभाजन फैलाने की सोच को दर्शाता है. कांग्रेस पार्टी ने शुद्धीकरण मामले को लेकर बीजेपी के 'सबका साथ, सबका विकास' मॉडल पर भी सवाल उठाया है.

'200 से 250 साल पुरानी लखौरी ईंटें...', सहारनपुर पहुंची ASI टीम का बयान

कांग्रेस नेताओं ने सरकार को लिया आड़े हाथ

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने उत्तराखंड में सदियों से चली आ रही भाईचारे और सामाजिक समरसता की मिसाल देते हुए बीजेपी पर हमलावर नजर आईं. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खड़ी है या समाज को बांटे वाली शक्तियों का साथ दे रही है.

सामाजिक चेतना पर सीधा हमला- कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष

वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने हल्द्वानी की घटना को लोकतंत्र और सामाजिक चेतना पर सीधा हमला बताया है. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने शुद्ध और अशुद्ध के खांचे में बांटने पर सरकार को आड़े हाथ लिया आर्या ने कहा इस तरह की सोच खुद संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और इस मामले पर सरकार को अपनी चुप्पी तोड़ने की जरूरत है.

कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि जब तक शुद्धीकरण मामले पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तब तक कांग्रेस प्रदर्शन जारी रखेगी. इसके अलावा कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता, किसानो की समस्या, भू माफिया और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है.

यमुनोत्री में हर बार बदला विधायक, 2027 में किसका होगा पलड़ा भारी?

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read More
Published at : 07 Sep 2026 11:12 PM (IST)
Tags :
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर मस्जिद: ओपी राजभर की दो टूक, 'सरकार ने अपनी तरफ से...'
सहारनपुर मस्जिद: ओपी राजभर की दो टूक, 'सरकार ने अपनी तरफ से...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार में ग्लोबल हुआ UP का शीरा, बस्ती से 25 हजार क्विंटल निर्यात
योगी सरकार में ग्लोबल हुआ UP का शीरा, बस्ती से 25 हजार क्विंटल निर्यात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण: योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि, लखनऊ नंबर-1
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण: योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि, लखनऊ नंबर-1
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हल्द्वानी मंच शुद्धीकरण मामले में कांग्रेस को झटका, याचिका खारिज
हल्द्वानी मंच शुद्धीकरण मामले में कांग्रेस को झटका, याचिका खारिज
Advertisement

वीडियोज

Baba Bageshwar Statement: नवरात्र में NON-VEG पर बवाल!,बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने उठाया मुद्दा
Bharat Ki Baat : एक इमारत गिरी... कितनी मौतें अभी बाकी हैं?। Satya Niketan। Moti Bagh। Delhi
Sandeep Chaudhary: दिल्ली में हादसा नहीं, हत्या हुई !।।Satya Niketan Building Collapse। Seedha Sawal
Delhi Building Collapse: पीजी में'मौत का एग्रीमेंट'.. जवाबदेही कब ?।Janhit With Chitra Tripathi
Delhi Building Collapse: इमारत हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा ! | Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पहली बार बंगाल में अष्टमी के दिन बंद रहेगी शराब, शुभेंदु सरकार का ऐलान
पहली बार बंगाल में अष्टमी के दिन बंद रहेगी शराब, शुभेंदु सरकार का ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हल्द्वानी मंच शुद्धीकरण मामले में कांग्रेस को झटका, याचिका खारिज
हल्द्वानी मंच शुद्धीकरण मामले में कांग्रेस को झटका, याचिका खारिज
क्रिकेट
'ना ज्यादा सोचो, ना उम्मीद रखो, और...', 270 रन बनाने के बाद क्या बोले ईशान किशन?
'ना ज्यादा सोचो, ना उम्मीद रखो, और...', 270 रन बनाने के बाद क्या बोले ईशान किशन?
टेलीविजन
'बिग बॉस 20' अपडेट, तलाक पर बोलीं मैरी कॉम, कनिका मान ने इस कंटेस्टेंट से छीना 'वरदान'
'बिग बॉस 20' अपडेट, तलाक पर बोलीं मैरी कॉम, कनिका मान ने इस कंटेस्टेंट से छीना 'वरदान'
इंडिया
VIDEO: BRS MLC के अपमानजनक बयान से भावुक हुए स्पीकर, आंखों में भर आए आंसू
VIDEO: BRS MLC के अपमानजनक बयान से भावुक हुए स्पीकर, आंखों में भर आए आंसू
इंडिया
'कौन है ये मूर्ख...', बाबा बागेश्वर के 'नॉनवेज' वाले बयान पर भड़की CPM
'कौन है ये मूर्ख...', बाबा बागेश्वर के 'नॉनवेज' वाले बयान पर भड़की CPM
एग्रीकल्चर
किसान करें इस प्रीमियम फूल की खेती, लाखों में होगा टर्नओवर
किसान करें इस प्रीमियम फूल की खेती, लाखों में होगा टर्नओवर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस में शामिल हुए हीरा ठाकुर, यूपी चुनाव से पहले BJP को झटका
कांग्रेस में शामिल हुए हीरा ठाकुर, यूपी चुनाव से पहले BJP को झटका
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Embed widget