अयोध्या: सीएम योगी के समर्थन में छोड़ा था पद, अब GST डिप्टी कमिश्नर ने वापस लिया इस्तीफा
Ayodhya News: अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में बीते दिनों इस्तीफा दे दिया था. अब उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेकर ड्यूटी पुनः ज्वाइन की है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा देने वाले अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है. इसके बाद उन्होंने पुनः ज्वाइन किया. 27 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था.
Input By : शिवेंद्र द्विवेदी
