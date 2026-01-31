हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअयोध्या: सीएम योगी के समर्थन में छोड़ा था पद, अब GST डिप्टी कमिश्नर ने वापस लिया इस्तीफा

अयोध्या: सीएम योगी के समर्थन में छोड़ा था पद, अब GST डिप्टी कमिश्नर ने वापस लिया इस्तीफा

Ayodhya News: अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में बीते दिनों इस्तीफा दे दिया था. अब उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेकर ड्यूटी पुनः ज्वाइन की है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 31 Jan 2026 06:46 PM (IST)
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा देने वाले अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है. इसके बाद उन्होंने पुनः ज्वाइन किया. 27 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था.

Input By : शिवेंद्र द्विवेदी
Published at : 31 Jan 2026 06:46 PM (IST)
Ayodhya News Prashant Kumar UP NEWS Yogi Adityanath
