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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा में युवक ने की आत्महत्या, कैमरे के सामने लगाई फांसी

ग्रेटर नोएडा में युवक ने की आत्महत्या, कैमरे के सामने लगाई फांसी

ग्रेटर नोएडा में एक युवक ने पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर अपनी जान दे दी. युवक ने मरने से पहले अपना वीडियो भी बनाया और पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए और कैमरे के सामने ही ख़ुद को फांसी लगा ली.

Written By : रविन्द्र जयंत |  Updated at : 01 Oct 2026 08:40 AM (IST)
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ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. युवक ने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो भी बनाया और उसके बाद आत्महत्या करने का भी वीडियो बनाते हुए फांसी के फंदे पर झूल गया. युवक ने अपनी पत्नी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. 

ये पूरा मामला बिसरख थाना क्षेत्र के मिल्क लच्छी इलाके का है, जहां अजय सिंह (25) किराए के घर में अपनी पत्नी के साथ रहता था. अजय मूलरूप से कानपुर देहात का रहने वाला था और ऑनलाइन डिलवरी का काम करता था. बताया जा रहा है उसके करीब एक साल पहले ही उसने लव मैरिज की थी. लेकिन इसके बाद से ही दोनों में तनाव रहने लगा. 

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पत्नी पर लगाए मानसिक प्रताड़ना के आरोप

अजय ने मंगलवार को एक वीडियो बनाया और अपनी पत्नी पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया. इस वीडियो में उसने बताया कि 9 फरवरी को  ही उसने लव मैरिज की थी लेकिन, शादी के बाद भी उसकी पत्नी दूसरे लड़कों के संपर्क में रहती थी और उनसे फ़ोन पर बात करती थी. युवक ने उसकी पूरी कॉल की हिस्ट्री निकाली तब उसकी सच्चाई का पता चला.

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अजय ने बताया कि जब उसने पत्नी से दूसरे लड़कों से बात करने से मना किया तो उसने लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया. इस दौरान उसके साथ गाली गलौज भी की और उसे बहुत प्रताड़ित किया. पत्नी के इस रवैये से अजय बुरी तरह टूट गया. युवक ने कहा कि मैं बहुत परेशान हो गया हूं और इसलिए अब मैं दुनिया छोड़कर जा रहा हूं. अजय ने अपनी मौत के लिए पत्नी को ही पूरी तरह ज़िम्मेदार बताया है. 

फांसी का फंदा लगाकर दी जान

युवक ने आत्महत्या करने से पहले वीडियो बनाकर अपनी पूरी बात कही और फिर एक खुदकुशी का एक और वीडियो बनाया, जिसमें वो फांसी के फंदे से लटकर अपनी जान देते हुए दिख रहा है. अजय ने कमरे के अंदर पंखे से फंदा बनाया और मोबाइल वीडियो के सामने ही फांसी के फंदे से लटक गया. 

इस मामले में बिसरख थाना प्रभारी रणजीत सिंह ने बताया कि युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. उसके परिजनों को जानकारी दे दी गई है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

About the author रविन्द्र जयंत

रविन्द्र जयंत पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से सक्रिय हैं. बीते 9 वर्षों से एबीपी न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े हैं. एबीपी न्यूज़ से पहले कई बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर सहित नोएडा और ग्रेटर नोएडा की क्राइम, सामाजिक और राजनीतिक खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. मास कम्युनिकेशन में पीजी करने के बाद लॉ की पढ़ाई की है. नई जगहों की यात्रा करना पसंद है. मेल आईडी- ravijaint.86@gmail.com
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Published at : 01 Oct 2026 08:40 AM (IST)
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