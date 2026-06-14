नोएडा: जिम से बाहर निकलते ही 20 वर्षीय युवक गिरा, अस्पताल में तोड़ा दम, हार्ट अटैक से मौत का शक

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बिसरख गांव में शनिवार को जिम में एक्सरसाइज करने के बाद एक 20 साल क युवक की अचानक तबीयत बिगड़ गई.युवक जिम से बाहर निकलते समय नाले की दीवार के पास गिर पड़ा.आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.प्रारंभिक जांच में पुलिस ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है.

युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है. वह परिवार में इकलौता सदस्य था जो परिवार संभाल रहा था. अभी हाल ही में उसने तीन महीने पहले ही जिम ज्वाइन किया था.अचानक मौत से जिम में भी दहशत फैल गयी है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान शरद कुमार के रूप में हुई है.वह मूल रूप से बुलंदशहर जिले के रहने वाले थे और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख गांव में किराए के मकान में रह रहे थे.शनिवार को वह रोजाना की तरह जिम में वर्कआउट करने पहुंचे थे.एक्सरसाइज पूरी करने के बाद जैसे ही वह जिम से बाहर निकले, अचानक लड़खड़ाकर नाले की दीवार पर गिर पड़े.मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें निजी अस्पताल पहुंचाया.

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अस्पताल में उपचार के दौरान शरद कुमार ने दम तोड़ दिया.घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और आवश्यक जांच-पड़ताल की.पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रथम दृष्टया मामला हार्ट अटैक से मौत का प्रतीत हो रहा है.शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, ताकि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सके. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

मृतक शरद के दोस्त अंकित कुमार ने बताया कि वह गौर सिटी मॉल स्थित हेयर सलून में मैनेजर थे. उनके पिता की मौत हो चुकी है, अपने परिवार में इकलौते बेटे थे. परिवार में छोटी बहन और मां है. उनका रो-रोकर बुरा हाल है.

3 महीने से कर रहे थे जिम

मृतक शरद कुमार के दोस्त ने बताया कि वह 3 महीने से बिसरख गांव स्थित जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे. शनिवार 11:30 बजे करीब पुलिस कर्मियों का फोन आया और उन्होंने बताया कि शरद एक नाली के ऊपर गिर गए हैं उनके हार्ट अटैक से मौत हो गई है. हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है. परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है.

बढ़ रही दिल की बीमारी

ग्रेनो के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक ब्रिगेडियर डॉ आरके गुप्ता ने बताया कि समय के साथ दिल की बीमारी के रिस्क फैक्टर बढ़ने लगा है. लोग खान-पान के चक्कर में सेहत का ध्यान रखना भूल जा रहे है, जोकि हानिकारक है. मरीज़ों को अनियंत्रित डायबिटीज़ होती है, अक्सर उनकी नसों में सेंसेशन समाप्त हो जाती है. युवाओं में हार्ट अटैक की समस्या का संबंध जेनेटिक या हेरेडिटरी से जोड़ा जाता है, लेकिन इसकी वजह उनकी लाइफस्टाइल भी है, यंग लोग जिनकी डेस्क जॉब्स हैं, वो कम एक्सरसाइज़ करते हैं.

ये आदतें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती हैं और ब्लड वेसेल्स को स्थायी नुकसान पहुंचाते हैं. जिससे दिल के दौरे का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. वर्तमान में, 18 से 30 वर्ष के आयु वर्ग में दिल के दौरे के 100 मामलों में से 30 से 40 मामले सामने आ रहे हैं.

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