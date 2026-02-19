ग्रेटर नोएडा के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ता तैनात

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के लगभग एक दर्जन नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. यह धमकी ईमेल के माध्यम से भेजी गई, यह घटना उस समय हुई जब स्कूलों में बोर्ड परीक्षाएं चल रही थीं. पूरे शहर और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. पुलिस ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया पुलिस की कई टीमों ने अलग-अलग स्कूलों में एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया. लेकिन अब तक किसी भी स्कूल में कोई भी आपत्तिजनक पदार्थ नहीं मिला. अधिकारियो का कहना है कि यह 'होक्स कॉल' यानी अफवाह हो सकती है. लेकिन एहतियात के तौर पर स्कूलों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

जानकारी के अनुसार जनपद के दर्जन भर से भी अधिक स्कूलों को ईमेल मिलते ही बम से उड़ाने की धमकी मिलते ही स्कूलों को खाली करा लिया गया. नोएडा पुलिस की कई टीमों ने अलग-अलग स्कूलों में एक साथ ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर राजीव नारायण मिश्रा की देख रेख में भारी पुलिस बल, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड सर्च ऑपरेशन चलाया गया. उन्होंने बताया कि अब तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है और यह एक 'होक्स कॉल' (Hoax) यानी अफवाह हो सकती है.

ई-मेल से मिली थी बम की धमकी

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर, ने कहा कि सुबह ईमेल के माध्यम से कुछ स्कूलों में बम होने की सूचना मिली थी. हमारी टीमें तुरंत सक्रिय हुईं और विशेषज्ञ टीमों के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया. स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है. हम ईमेल के सोर्स का पता लगा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस मेल एड्रेस को ढूंढने में जुटी

राजीव नारायण मिश्रा ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर,पुलिस अब साइबर सेल की मदद से उस ईमेल एड्रेस को ट्रैक कर रही है जिससे यह धमकी भेजी गई थी. हालांकि अभी तक कोई विस्फोटक बरामद नहीं हुआ है, लेकिन एहतियात के तौर पर स्कूलों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है. अभिभावकों से अपील है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक पुष्टि पर ही भरोसा करें.