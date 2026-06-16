ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क कोतवाली इलाके के जीएल बजाज गर्ल्स हॉस्टल की तीसरी मंजिल से कूद कर आत्महत्या करने वाली महिला के पति ने भी खुदकुशी कर ली है. बताया गया है कि पत्नी के आत्महत्या करने के बाद से वह मानसिक रुप से परेशान चल रहा था. दोनों ने आठ माह पहले ही लव मैरिज की थी. घटना की सूचना मिलने पर पहुंची सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

जानकारी के अनुसार, मेरठ के बाफर गांव निवासी 21 वर्षीय सौरभ चौधरी सूरजपुर स्थिति कॉलोनी में अपनी मां के साथ रहता था. सोमवार सुबह पुलिस को सौरभ का शव कमरे में पंखे से लटके होने की सूचना मिली थी. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की तो कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है.

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पत्नी की मौत के बाद परेशान था युवक

सौरभ चौधरी सुसाइड केस में मिले सुसाइड नोट को लेकर पुलिस ने दावा किया है कि मृतक ने सुसाइड नोट में लिखा है कि पत्नी की मौत के बाद से वह परेशान था. पत्नी के परिजन उस पर दबाव बना रहे थे. इससे परेशान होकर वह अपनी जान दे रहा है. साथ ही लिखा कि मां मुझे माफ करना.

तीन दिन पहले पत्नी ने की थी खुदकुशी

गौरतलब है कि तीन दिन पत्नी ने भी आत्महत्या की थी. मिली जानकारी के अनुसार, सौरभ की पत्नी पारुल ने तीन दिन पहले नॉलेज पार्क कोतवाली इलाके के जीएल बजाज गर्ल्स हॉस्टल की तीसरी मंजिल से कूद कर आत्महत्या की थी. घटना से एक दिन पहले व्हाट्सऐप चैट को लेकर पति-पत्नी में विवाद हुआ था. उसके बाद महिला तीसरी मंजिल से कूद गई. बताया गया है कि मृतका के पिता ने सौरभ पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया था. जांच के दौरान उसे परेशान किया जा रहा था.

यह भी है चर्चा

सूत्रों की मानो तो चर्चा है कि पुलिस ने सौरभ को पूछताछ के लिए पत्नी की मौत के बाद हिरासत में लिया था. बताया जा रहा है कि रविवार रात वह पेशाब करने के बहाने बाहर निकाला और भाग कर अपने घर पहुंच गया. जिसके बाद उसने यह कदम उठा लिया. उधर, पुलिस अधिकारियों ने पुलिस हिरासत में मृतक के होने से साफ इनकार किया है.

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