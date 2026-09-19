अब ग्रेटर नोएडा में हिट एंड रन की वारदात, कार से छात्रों को मारी टक्कर

ग्रेटर नोएडा में हिट एंड रन का मामला सामने आया है. यहां एक तेज रफ्तार कार ने चार से पांच छात्रों को टक्कर मार दी. बताया जा रहा है कि यहां पर कई गाड़ियां स्टंट कर रही थी और स्टंट के दौरान ही उन छात्रों को अल्टो गाड़ी ने टक्कर मारी थी. हादसे से पहले स्टंट का वीडियो भी वायरल हो रहा है. हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया है. थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हालांकि हादसे में छात्रों को ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई है. यह वीडियो शुक्रवार शाम का बताया जा रहा है. आरोपी चालक को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें ने दबिश दी और गाड़ी को पकड़ लिया.

मेरठ में सूर्य किरण का एयर शो, 200 फीट ऊंचाई पर दिखे हैरतअंगेज करतब

हादसे में एक छात्र के पैर में चढ़ गई कार

घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, बीती शाम एक लड़का अल्टो गाड़ी से स्टंट कर रहा था और अपनी गाड़ी को गोल-गोल घूम रहा था. तभी अचानक से उसकी गाड़ी अनियंत्रित होकर चार छात्रों के ऊपर चढ़ गई. इस हादसे में कार एक छात्र के पैर पर वह चढ़ी थी, जबकि अन्य छात्रों का मामूली चोटें आई थी. सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी उपचार किया गया.

कार सवार कर रहे थे स्टंट

बताया गया कि छात्र गौरव नागर जो कि जीएनआईओटी कॉलेज से बीसीए की पढ़ाई कर रहा है. वह कल शाम को वह अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के पास से गुजर रहा था. वहीं पर कुछ लड़के तीन-चार गाड़ियों से स्टंट बाजी कर रहे थे और कुछ लोग वीडियो बना रहे थे. जब वह लोग थोड़ा आगे चले गए तो अचानक से गाड़ी आई और उसने छात्रों को टक्कर मार दी.

बताया गया कि टक्कर मारने के बाद कार सवार लोग मौके से फरार हो गए. इस हादसे में गौरव नागर के पैर में फैक्चर हो गया है. हालांकि उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. वही उसके अन्य साथियों को भी इस हादसे में चोट आई है.

UP चुनाव से पहले बीजेपी की नई सोशल मीडिया टीम का ऐलान, देखें लिस्ट