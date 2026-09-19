गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअब ग्रेटर नोएडा में हिट एंड रन की वारदात, कार से छात्रों को मारी टक्कर

अब ग्रेटर नोएडा में हिट एंड रन की वारदात, कार से छात्रों को मारी टक्कर

ग्रेटर नोएडा से हिंट एंड रन की वारदात सामने आई है. एक तेज रफ्तार अल्टो कार कई छात्रों का टक्कर मार दी. इस हादसे में एक छात्र का पैर फैक्चर हो गया है. पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है.

Written By : रविन्द्र जयंत |  Updated at : 19 Sep 2026 07:59 PM (IST)
Preferred Sources

ग्रेटर नोएडा में हिट एंड रन का मामला सामने आया है. यहां एक तेज रफ्तार कार ने चार से पांच छात्रों को टक्कर मार दी. बताया जा रहा है कि यहां पर कई गाड़ियां स्टंट कर रही थी और स्टंट के दौरान ही उन छात्रों को अल्टो गाड़ी ने टक्कर मारी थी. हादसे से पहले स्टंट का वीडियो भी वायरल हो रहा है. हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया.  इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया है. थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हालांकि हादसे में छात्रों को ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई है. यह वीडियो शुक्रवार शाम का बताया जा रहा है. आरोपी चालक को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें ने दबिश दी और गाड़ी को पकड़ लिया.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़: 'आश्वासन नहीं न्याय...', शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने घेरा मंत्री का आवास
अलीगढ़: 'आश्वासन नहीं न्याय...', शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने घेरा मंत्री का आवास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ में 35 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट
अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ में 35 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बांदा-चित्रकूट में BSP को बड़ा झटका, मयंक द्विवेदी ने थामा सपा का दामन
बांदा-चित्रकूट में BSP को बड़ा झटका, मयंक द्विवेदी ने थामा सपा का दामन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ में सूर्य किरण का एयर शो, 200 फीट ऊंचाई पर दिखे हैरतअंगेज करतब
मेरठ में सूर्य किरण का एयर शो, 200 फीट ऊंचाई पर दिखे हैरतअंगेज करतब

मेरठ में सूर्य किरण का एयर शो, 200 फीट ऊंचाई पर दिखे हैरतअंगेज करतब

हादसे में एक छात्र के पैर में चढ़ गई कार

घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, बीती शाम एक लड़का अल्टो गाड़ी से स्टंट कर रहा था और अपनी गाड़ी को गोल-गोल घूम रहा था. तभी अचानक से उसकी गाड़ी अनियंत्रित होकर चार छात्रों के ऊपर चढ़ गई. इस हादसे में कार एक छात्र के पैर पर वह चढ़ी थी, जबकि अन्य छात्रों का मामूली चोटें आई थी. सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी उपचार किया गया.

कार सवार कर रहे थे स्टंट

बताया गया कि छात्र गौरव नागर  जो कि जीएनआईओटी कॉलेज से बीसीए की पढ़ाई कर रहा है. वह कल शाम को वह अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के पास से गुजर रहा था. वहीं पर कुछ लड़के तीन-चार गाड़ियों से स्टंट बाजी कर रहे थे और कुछ लोग वीडियो बना रहे थे. जब वह लोग थोड़ा आगे चले गए तो अचानक से गाड़ी आई और उसने छात्रों को टक्कर मार दी.

बताया गया कि टक्कर मारने के बाद कार सवार लोग मौके से फरार हो गए. इस हादसे में गौरव नागर के पैर में फैक्चर हो गया है. हालांकि उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. वही उसके अन्य साथियों को भी इस हादसे में चोट आई है.

UP चुनाव से पहले बीजेपी की नई सोशल मीडिया टीम का ऐलान, देखें लिस्ट

About the author रविन्द्र जयंत

रविन्द्र जयंत पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से सक्रिय हैं. बीते 9 वर्षों से एबीपी न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े हैं. एबीपी न्यूज़ से पहले कई बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर सहित नोएडा और ग्रेटर नोएडा की क्राइम, सामाजिक और राजनीतिक खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. मास कम्युनिकेशन में पीजी करने के बाद लॉ की पढ़ाई की है. नई जगहों की यात्रा करना पसंद है. मेल आईडी- ravijaint.86@gmail.com
Read More
Published at : 19 Sep 2026 07:58 PM (IST)
Tags :
Greater Noida News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़: 'आश्वासन नहीं न्याय...', शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने घेरा मंत्री का आवास
अलीगढ़: 'आश्वासन नहीं न्याय...', शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने घेरा मंत्री का आवास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ में 35 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट
अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ में 35 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बांदा-चित्रकूट में BSP को बड़ा झटका, मयंक द्विवेदी ने थामा सपा का दामन
बांदा-चित्रकूट में BSP को बड़ा झटका, मयंक द्विवेदी ने थामा सपा का दामन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ में सूर्य किरण का एयर शो, 200 फीट ऊंचाई पर दिखे हैरतअंगेज करतब
मेरठ में सूर्य किरण का एयर शो, 200 फीट ऊंचाई पर दिखे हैरतअंगेज करतब
Advertisement

वीडियोज

जीत के बाद ABP न्यूज पर Yash Dabas का पहला इंटरव्यू
ABVP के हाथ लगी DUSU की गद्दी
Mahadev & Sons: Rajji, Dheeraj और Narmada निकले कार में लाश ठिकाने लगाने! कौन है असली कातिल?
Bollywood News: कंगना का रामायण के लुक्स पर तंज? नितेश तिवारी की फिल्म पर उठे सवाल (19.09.2026)
Bigg Boss 20: Uditi Singh और Aasif Khan के Clash के बाद सवाल, क्या Uditi हैं ‘Bigg Boss Material’?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल उपचुनाव में ममता बनर्जी को बड़ी राहत, इस सीट पर फिर ट्विस्ट
बंगाल उपचुनाव में ममता बनर्जी को बड़ी राहत, इस सीट पर फिर ट्विस्ट
दिल्ली NCR
DUSU के नतीजों पर CJP की पहली प्रतिक्रिया, सौरव दास बोले- 'ये याद रखना चाहिए कि...'
DUSU के नतीजों पर CJP की पहली प्रतिक्रिया, सौरव दास बोले- 'ये याद रखना चाहिए कि...'
क्रिकेट
भारत-पाकिस्तान हैंडशेक विवाद पर कपिल देव का बड़ा बयान, बोले- 'अगर सरकार...'
भारत-पाकिस्तान हैंडशेक विवाद पर कपिल देव का बड़ा बयान, बोले- 'अगर सरकार...'
ओटीटी
Netflix पर गर्दा उड़ा रहीं ये 10 फिल्में-सीरीज, 2 ने थिएटर्स में कमाए थे 200 करोड़ से ज्यादा
Netflix पर गर्दा उड़ा रहीं ये 10 फिल्में-सीरीज, 2 ने कमाए 200 करोड़ से ज्यादा
इंडिया
'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में बोले राहुल- कुछ लोगों का देश के सिस्टम पर कब्जा
'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में बोले राहुल- कुछ लोगों का देश के सिस्टम पर कब्जा
भोजपुरी सिनेमा
काजल राघवानी को देखने के लिए बेकाबू भीड़, गाड़ी पर किया हमला, पत्थरबाजी में टूटे शीशे
काजल राघवानी को देखने के लिए बेकाबू भीड़, गाड़ी पर किया हमला, पत्थरबाजी में टूटे शीशे
इंडिया
'ये विजय परिषद की राष्ट्र..., ABVP की जीत पर अमित शाह से राजनाथ तक ने दी ऐसे बधाई
'ये विजय परिषद की राष्ट्र..., ABVP की जीत पर अमित शाह से राजनाथ तक ने दी ऐसे बधाई
इंडिया
पंजाब पुलिस की हिरासत में रवनीत सिंह बिट्टू, CM मान की गाड़ी पर फेंकी शराब की बोतल
पंजाब पुलिस की हिरासत में रवनीत सिंह बिट्टू, CM मान की गाड़ी पर फेंकी शराब की बोतल
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget