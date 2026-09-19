मेरठ में सूर्य किरण का एयर शो, 200 फीट ऊंचाई पर दिखे हैरतअंगेज करतब

उत्तर प्रदेश में मेरठ के मोहिउद्दीनपुर क्षेत्र में 19 और 20 सितंबर को सूर्य किरण एयरोबेटिक्स टीम द्वारा एयर शो का आयोजन किया जा रहा है. शनिवार, 19 सितंबर को एयर शो के पहले दिन हजारों स्कूली बच्चों के साथ बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे.

करीब एक घंटे चले एयर शो के दौरान सूर्य किरण टीम के फाइटर जेट विमानों ने आसमान में अलग-अलग फॉर्मेशन में शानदार करतब दिखाए. विमानों ने कई तरह की आकृतियां बनाईं और कई बार तिरंगा भी प्रदर्शित किया. आसमान में विमानों के अद्भुत करतब देखकर मैदान में मौजूद लोग रोमांचित हो उठे और तालियों तथा नारों के साथ पायलटों का उत्साह बढ़ाते नजर आए. वहीं, बड़ी संख्या में युवा इन यादगार पलों को अपने मोबाइल फोन में कैद करते दिखाई दिए.

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लोगों के लिए बन गया यादगार पल

एयर शो के दौरान मैदान में मौजूद एसपीजी के जीटीएस मूर्ति, जिलाधिकारी वीके सिंह और जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने भी इस आयोजन को मेरठ के लिए गौरव और रोमांच का पल बताया. उन्होंने कहा कि मेरठ में बैठकर इस तरह के अद्भुत हवाई करतब देखने का अवसर मिलना अपने आप में खास है. यहां आने से पहले शायद किसी ने नहीं सोचा था कि उन्हें इतने करीब से आसमान में ऐसे शानदार नजारे देखने को मिलेंगे.

9 हॉक एमके ने दिखाए करतब

इस शो में 9 हॉक एमके-132 विमान आसमान में महज 200 फीट की ऊंचाई पर हैरतअंगेज करतब और तिरंगा फॉर्मेशन दिखाया, जिसे देख दर्शक हैरान रह गए. और इस अद्भुत पल को अपने मोबाइल में कैद किया. इस टीम में मेरठ के तीन जांबाज पायलट, स्क्वाड्रन लीडर अमन, राहुल और शरद शामिल हैं. माना जा रहा है कि रविवार का शो और दमदार होगे जिसमें सेना के जवान करतब दिखाएंगे. एयरशो देखने के लिए बड़ी भीड़ उमड़ रही है. जिस प्रकार आज भीड़ रही माना जा रहा है कि कल रविवार को भीड़ और ज्यादा पहुंचेगी.

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